Charlize Theron und Alex sollen seit einigen Monaten daten!

Es war die Liebes-Überraschung des gestrigen Tages: Charlize Theron (47) scheint endlich wieder glücklich zu sein! Ihre letzte offizielle Beziehung hatte die Schauspielerin mit Sean Penn (62) geführt – die Liebe hielt bis 2015 nur zwei Jahre. Nun wurde sie aber händchenhaltend und strahlend mit dem Unternehmer Alex Dimitrijevic in den Straßen von Los Angeles fotografiert. Ist sie etwa endlich wieder in festen Händen? Anscheinend ist es zwischen Charlize und Alex schon seit einigen Monaten ernster!

"Charlize und Alex sind schon seit ein paar Monaten zusammen", behauptet ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Hollywoodstar und das Model hätten sich bei einer Veranstaltung kennengelernt. Die Beziehung befinde sich zwar "noch im Anfangsstadium" – doch die Quelle betont, dass Charlize und Alex "sich wirklich mögen". An ihrem neuen Liebsten schätze die "Mad Max"-Darstellerin besonders seine Entspanntheit: "Charlize mag das."

Im September 2020 hatte Charlize in "The Drew Barrymore Show" verraten, dass sie seit fünf Jahren keine ernsthafte Liaison mehr gehabt habe. "Ich hatte ein paar Verabredungen, aber ich habe seit über fünf Jahren niemanden mehr gedatet", gestand sie. Die Ansprüche der 47-Jährigen an einen potenziellen Partner seien einfach zu hoch.

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Charlize Theron und Sean Penn bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road" 2018

Getty Images Charlize Theron im Oktober 2022

