Wer kann zu James Bond schon Nein sagen? Schon länger wird in den Medien spekuliert, welcher Hollywood-Star der Nachfolger von Daniel Craig (51) in der Rolle des legendären James Bond werden könnte. Neben Schauspielgrößen wie Idris Elba (47) und Tom Hardy (42) stand zuletzt auch "Crazy Rich Asians"-Star Henry Golding zur Debatte. Nun verriet der britisch-malaysische Schauspieler: Er würde auf keinen Fall ablehnen, wenn man ihm die begehrte Rolle als Agent 007 anbieten würde.

Am vergangenen Mittwoch besuchte der 32-Jährige die US-Talk-Sendung Tonight Show with Jimmy Fallon und sprach über die Gerüchte, dass er der neue James Bond werden könnte – und ließ dabei sein großes Interesse an der Rolle durchblicken. "Wenn du ein männlicher Filmstar bist, ist das buchstäblich die kultigste Rolle, die du bekommen kannst", erklärte er. "Du wärst ein absoluter Trottel, wenn du nicht so denkst und nicht nach so einer Rolle strebst", betonte der "Last Christmas"-Darsteller weiterhin.

Eine klare Antwort, ob er tatsächlich in die Fußstapfen von Craig Daniel treten wird, gab er dem Moderator Jimmy Fallon (45) aber nicht. Das Potenzial hätte Henry definitiv – er katapultierte sich ziemlich schnell in die Top-Liga der Filmindustrie, nachdem er mit "Crazy Rich Asians" in der männlichen Hauptrolle einen Mega-Erfolg landete.

ActionPress/ United Archives GmbH Daniel Craig in "Casino Royale", 2006

Getty Images Henry Golding, Schauspieler

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Henry Golding in "Crauy Rich Asians", 2018

