Henry Golding und Ehefrau Liv Lo erwarten ihr zweites Baby!

Die kleine Familie von Henry Golding wächst! Der Schauspieler erlangte 2018 als Hauptdarsteller in der romantischen Komödie "Crazy Rich Asians" weltweite Bekanntheit. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Liv Lo durfte der "Last Christmas"-Star im Frühling 2021 seine erste Tochter Lyla auf der Welt begrüßen. Die beiden sind bereits seit 2016 verheiratet. Nun gibt es freudige Nachrichten bei Henry und seinen Mädels: Baby Nummer zwei ist unterwegs!

Am Freitag teilte der "Nur ein kleiner Gefallen"-Star zwei Schwarz-Weiß-Familienfotos auf Instagram, auf denen er verriet, dass seine Frau Liv Lo mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Auf den Bildern sitzt die zweijährige Lyla auf dem Schoß ihres Papas, während dieser seine Hand zärtlich über den Babybauch hält. Das Familienglück ist nicht zu übersehen! Dazu kündigte Henry an, dass das Baby unterwegs ist.

Auch Yogalehrerin Liv Lo hält die News nicht mehr geheim: "Oh hey! Ein neues Baby ist auf dem Weg, fällig am 1. September!" Somit hat die in Taiwan geborene Schönheit auch den Geburtstermin verraten. Die Fans überhäuften die Goldings mit Glückwünschen. "Ich freue mich so für euch", kommentierten einige User. "Die besten Nachrichten!", freute sich eine weitere Person.

Anzeige

Instagram / henrygolding Henry Golding mit seiner Tochter

Anzeige

Getty Images Liv Lo und Henry Golding im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Henry Golding, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de