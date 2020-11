Wie er sich wohl auf diese Rolle vorbereitet? Henry Golding erlangte 2018 als Hauptdarsteller in der romantischen Komödie "Crazy Rich Asians" weltweite Bekanntheit. Nachdem der Brite mit malaysischen Wurzeln bereits an der Seite von Hugh Grant (60) und Matthew McConaughey (51) in "The Gentlemen" spielte, wurde er letztes Jahr sogar als der nächste James Bond gehandelt. Nun stellt sich der Hollywoodliebling seiner nächsten Aufgabe: Henry wird zum ersten Mal Vater!

Auf seinem Instagram verkündete der 33-Jährige nun die frohe Botschaft. Er postete Fotos von sich und seiner Frau Liv Lo, auf denen sie gemeinsam auf einer Brücke posieren. Während Henry bis über beide Ohren strahlt, hält er seine schwangere Partnerin behutsam in seinem Arm. Liv, deren Schwangerschaftsrundungen durch ihr figurbetontes Kleid bereits zu erkennen sind, lehnt sich entspannt an die Schulter ihres Mannes. "2021 sieht schon besser aus", schrieb Henry dazu und versah sein Statement mit einem süßen Engel-Emoji.

In den Kommentaren reagierten bereits einige Stars zu den Babynews. "Ihr Süßen", schrieb die indische Schauspielerin Freida Pinto (36). Schauspieler und Regisseur Paul Feig (58), den Henry am Set von "Last Christmas" kennenlernte, konnte die Neuigkeiten kaum fassen. "Oh mein Gott! Ich freue mich so für euch", kommentierte er. Auch die Fans freuen sich mit dem werdenden Papa – in kürzester Zeit sammelte der Post 180.000 Likes!

Instagram / henrygolding Henry Golding im November 2020

Instagram / henrygolding Liv Lo und Henry Golding im März 2020

Instagram / henrygolding Henry Golding in Osaka 2020

