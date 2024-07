Ist Joe Manganiello wegen Kinderwunsch mit Caitlin zusammen?

Joe Manganiello (47) und Caitlin O'Connor (33) mussten anscheinend früher als gedacht über ihre Familienplanung sprechen, was wohl teilweise auf die Scheidungsäußerungen seiner Ex-Frau Sofía Vergara (52) zurückzuführen ist. Ein Insider plaudert gegenüber People aus: "Das Gespräch über Kinder war etwas, das Joe und Caitlin jetzt wegen Sofías Aussagen führen mussten. Das erweckt nun den Anschein, dass er nur mit ihr zusammen ist, um Kinder zu bekommen, weil Caitlin in einem 'gebärfähigen' Alter ist." Das sei jedoch nicht wahr, denn Joe und seine Liebste hätten einfach eine "sehr gute Partnerschaft". "Caitlin würde niemals so eine Art von Beziehung eingehen", heißt es weiter.

Die "Modern Family"-Schauspielerin hatte im Januar in einem Interview mit El País erklärt, dass unterschiedliche Vorstellungen über Kinderwünsche letztlich zur Trennung führten. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war und Kinder wollte, ich aber keine alte Mutter sein wollte. Ich finde, das wäre nicht fair für das Baby", erklärte Sofía. Mittlerweile sind beide in neuen Beziehungen und scheinen das Ehe-Aus verdaut zu haben. Zunächst schien es auch so, als würde der Magic Mike-Star erst gar nicht über die Trennungsgründe reden wollen. Ob seine Ex und ihre Aussagen der Grund für seinen Sinneswandel sind?

Denn vor wenigen Tagen sprach Joe plötzlich darüber, warum seine Ehe gescheitert ist. "Zwei Menschen haben sich einfach auseinandergelebt, und manchmal passiert das", erklärte er in einem Interview mit Men's Journal. Laut ihm seien Kinder nicht der Grund für die Trennung gewesen. Er schien sogar ziemlich sauer über Sofías Interview zu sein: "So dargestellt zu werden, als hätte ich eine Art Midlife-Crisis gehabt und nach neun Jahren so ein Ultimatum gestellt: 'Mach diese potenziell gefährliche Sache mit deinem Körper, sonst bin ich weg.' So war ich nie." Damit spielt er wohl auf das Risiko an, welches bei einer Schwangerschaft im höheren Alter auftritt.

Joe und die Schauspielerin waren von 2014 bis 2024 verheiratet. Doch schon im Juli 2023 gaben sie offiziell ihre Trennung bekannt. Während des Scheidungsprozesses lernte er die 33-Jährige kennen. Vor zwei Wochen enthüllte eine Quelle, dass Joe und Caitlin bereits im vergangenen September durch einen gemeinsamen Freund miteinander bekannt gemacht wurden. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell und intensiv. "Er behandelt sie wie eine Königin", schwärmte ein Insider gegenüber People und führte aus: "Sie lieben es, all ihre Zeit miteinander zu verbringen." Die beiden genossen bereits romantische Reisen nach Italien, Finnland und Paris, wobei der Eiffelturm direkt vor dem Fenster ihres Hotelzimmers thronte.

Auch während Joes beruflichen Verpflichtungen, wie den Dreharbeiten zu "Deal or No Deal Island" in Panama und einer One Tree Hill-Reunion in North Carolina, wichen sie einander nicht von der Seite. "Es war nicht erwartet, dass es so schnell ernst zwischen ihnen wird", verriet die Quelle weiter. Doch das Paar soll "super, super glücklich miteinander" gewesen sein und stets gut aufeinander aufgepasst haben. Sofía hingegen schien das neue Glück ihres Ex-Mannes gelassen zu sehen und konzentrierte sich darauf, ihr eigenes Leben zu genießen. Derzeit liegt ihr Fokus wohl auf ihrem neuen Partner Justin Saliman.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / caitlin__oconnor Caitlin O'Connor im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Joe ist nur wegen seines Kinderwunsches mit Caitlin zusammen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, so ist er nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de