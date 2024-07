"Große Vaterenergie": Joe Manganiello will Papa werden!

Joe Manganiello (47) verrät in einem Podcast, dass er unbedingt Kinder haben möchte. Der True Blood-Star war zu Gast bei "Podcrushed", einem Podcast von Penn Badgley (37), Nava Kavelin und Sophie Ansari und sprach dort darüber, wie sehr er sich auf eigene Kinder freut. Auf die Frage, ob er vorhabe, Papa zu werden, antwortete Joe: "Ja, auf jeden Fall. Das war immer ein Thema in jeder ernsthaften Beziehung, die ich eingegangen bin. Ich wollte schon immer Vater werden."

Joe, der aktuell mit Caitlin O’Connor (33) zusammen ist, scherzte im Podcast, dass er "große Vaterenergie" habe und viel zu geben hätte. Die Gespräche über das Thema Kinder hätten bei ihm und Caitlin bereits früh in der Beziehung stattgefunden, was zum Teil auch auf die Kommentare seiner Ex-Frau Sofia Vergara (52) zurückzuführen sei. Die Schauspielerin hatte in einem Interview erklärt, dass ihre Ehe mit Joe zerbrach, weil sie keine Kinder mehr wollte, während der Spiderman-Star diesen Wunsch hegte.

Sofía hatte in einem Interview mit El País gesagt, dass ihre Ehe mit Joe an ihrer verschiedenen Einstellung zum Thema Kinder scheiterte. "Mein Ehemann wollte Kinder, aber ich wollte keine alte Mutter sein", erklärte die Modern Family-Bekanntheit. Diese Aussagen haben Joe und Caitlin dazu gebracht, von Anfang an offen über ihre Zukunft und die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, zu sprechen. Laut einem Insider aus dem Umfeld des Paares haben die beiden eine starke Partnerschaft und sind sich einig über ihre gemeinsamen Zukunftsvisionen.

Kürzlich äußerte Joe sich zu Sofías genanntem Scheidungsgrund und leugnete diesen vehement. In einem Interview mit Men's Journal betonte er: "Wir haben in den ersten anderthalb Jahren versucht, eine Familie zu gründen. Und wir hatten gleich im ersten Monat, in dem wir zusammen waren, ein großes Gespräch. Ich sagte: 'Wenn du mit Kindern fertig bist, dann verstehe ich das. Sag es mir einfach und ich werde wissen, was es ist und das ist okay.' Aber das war bei ihr nicht der Fall." Joe wies außerdem darauf hin, dass er seiner damaligen Frau versprochen habe, sie niemals zu verlassen, wenn es mit den Kindern nicht klappen sollte.

Joe betonte weiter: "So dargestellt zu werden, als hätte ich eine Art Midlife-Crisis gehabt und mich nach neun Jahren an jemanden gewandt und ihm ein Ultimatum gestellt: 'Mach diese potenziell ungesunde Sache mit deinem Körper, sonst bin ich weg'? So war ich nie." Diese Worte zeigen, dass der Schauspieler nicht länger hinnehmen möchte, wie seine Ex-Frau die Gründe für ihre Trennung darstellt. Joes Erklärung, dass sie sich einfach auseinandergelebt hätten, wirft ein neues Licht auf das Ende ihrer Ehe und steht im Gegensatz zu Sofias Darstellung der Ereignisse.

