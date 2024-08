Pärchenspaziergang: Joe Manganiello zeigt Muckis und Tattoos

Joe Manganiello (47) und seine Freundin Caitlin O'Connor (33) verbrachten gemeinsam einen entspannten Tag in Venice, Kalifornien. Wie Paparazzibilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, trug der 47-Jährige dabei ein schwarzes Tanktop, das seine tätowierten Muskeln zur Geltung brachte. Dazu kombinierte er gemusterte Shorts und einen schwarzen Anglerhut. Caitlin hingegen setzte ihren sportlichen Body in einem schwarzen Workout-Outfit in Szene und trug Joes Hund Bubbles auf dem Arm, während der "Magic Mike"-Star die Transportbox des Vierbeiners trug.

Für viele Fans dürfte dieser Anblick des Hollywoodstars für Schnappatmung sorgen. Bereits vor wenigen Wochen veröffentlichte Joe zwei Bilder von sich im Netz, auf denen er seinen trainierten Bizeps mit den ganzen Tattoos zur Schau stellte. Seine Follower sind bei diesem Anblick beinahe ausgerastet. "Es sind die Tattoos für mich", "Joe, du siehst einfach nur fantastisch aus" oder "Joe! Du raubst mir jedes Mal den Atem, wenn ich dich so sehe", kommentierten unter anderem drei begeisterte Follower auf Instagram.

Joe und Caitlin sind seit fast einem Jahr zusammen. Vor einigen Monaten feierten die beiden ihr Debüt auf dem roten Teppich. Inzwischen wirkt ihre Beziehung gefestigt und harmonisch, wie die gemeinsamen Auftritte zeigen. Joe und Caitlin genießen offenbar die Zeit zu zweit und zeigen sich auch abseits von Hollywoods Blitzlichtgewitter gerne zusammen. Ihre nachmittägliche Spaziergang-Routine scheint ein weiteres Zeichen dafür zu sein, wie gut sie miteinander harmonieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / joemanganiello Caitlin O'Connor und Joe Manganiello bei einem Konzert

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Joes Tattoos? Super! Er sieht toll aus. Na ja, mein Geschmack treffen die Tattoos nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de