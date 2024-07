Nach Scheidung: Joe Manganiello hat nur noch Caitlin im Kopf

Vor ziemlich genau einem Jahr ging die Beziehung von Joe Manganiello (47) und seiner Ex-Frau Sofia Vergara (51) in die Brüche. Der Trennungsschmerz war dem Schauspieler aber nicht lange anzumerken – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Joe schwebt mit seiner neuen Partnerin Caitlin O'Connor (33) auf Wolke sieben! Kennengelernt haben sollen sich die beiden vergangenen September über einen gemeinsamen Freund. Nach nun knapp zehn Monaten Beziehung scheint es bei den beiden äußerst gut zu laufen, wie eine Quelle gegenüber People verrät: "Er behandelt sie wie eine Königin" und "sie lieben es, all ihre Zeit miteinander zu verbringen."

Am liebsten scheinen die zwei miteinander die Welt zu bereisen. In den vergangenen Monaten habe das Paar romantische Urlaube in Italien, Finnland und auch Paris unternommen: "Der Eiffelturm stand direkt vor dem Fenster ihres Hotelzimmers." Außerdem habe die Moderatorin den 47-Jährigen auch bei den Dreharbeiten zu "Deal or No Deal Island" in Panama und bei einer One Tree Hill-Reunion in North Carolina begleitet. Dass es so schnell ernst zwischen ihnen wird, soll das Pärchen selbst nicht "erwartet haben". Dennoch sollen sie, wie ein Insider wissen will, "super, super glücklich miteinander" sein, "sehr liebevoll" und immer gut aufeinander aufpassen.

Doch was sagt Joes Ex-Frau zu dem schnellen Liebesglück des Magic Mike-Darstellers, nur wenige Monate nach der Scheidung? Der Modern Family-Star soll die Situation sehr gelassen sehen. "Sofia hat Spaß und macht ihr Ding. Sie will sich nicht binden", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Die 51-Jährige konzentriere sich aktuell vor allem "auf sich selbst" und wünsche ihrem Verflossenen nur "das Beste".

Anzeige Anzeige

Action Press / Jake Mysliwczyk/BMR via ZUMA Press Wire Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Joe hat mit Caitlin die Partnerin fürs Leben gefunden? Ja, sieht für mich ganz danach aus. Nein, ich denke, das hält nicht allzu lange. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de