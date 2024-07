Ex Joe Manganiello leugnet Sofia Vergaras Scheidungsgrund!

Sofia Vergara (52) und Joe Manganiellos (47) Ehe ging 2023 in die Brüche. Seither sind die Schauspieler beide mit neuen Partnern glücklich. Doch mit dem, was nach dem Ehe-Aus über ihn gesagt wurde, möchte Joe nun ein für alle Mal aufräumen. Laut Sofia haben unterschiedliche Vorstellungen in puncto Nachwuchs zum Bruch geführt – ihr Ex sieht das ganz anders. "Wir haben in den ersten anderthalb Jahren versucht, eine Familie zu gründen. Und wir hatten gleich im ersten Monat, in dem wir zusammen waren, ein großes Gespräch. Ich sagte: 'Wenn du mit Kindern fertig bist, dann verstehe ich das. Sag es mir einfach, und ich werde wissen, was es ist, und das ist okay.' Aber das war bei ihr nicht der Fall", beteuert er gegenüber Men's Journal.

Weiter betont Joe: "Ich habe ihr geschworen, dass ich sie nie verlassen würde, wenn es nicht klappen sollte. Und das habe ich nicht." Ihre Meinungsverschiedenheiten seien also nicht zwangsläufig der Grund für das Ende ihrer Ehe gewesen – stattdessen hätten sie zwei sich einfach auseinandergelebt. Wie Sofias Aussagen jedoch die öffentliche Meinung von ihm als Person beeinflusst haben, stört den True Blood -Star. "So dargestellt zu werden, als hätte ich eine Art Midlife-Crisis gehabt und mich nach neun Jahren an jemanden gewandt und ihm ein Ultimatum gestellt: 'Mach diese potenziell ungesunde Sache mit deinem Körper, sonst bin ich weg'? So war ich nie", klagt er.

Sofia setzte Anfang des Jahres gegenüber El País die angeblich falschen Vorwürfe in die Welt. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, es ist dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nichts mehr für mich", erklärte die Modern Family-Bekanntheit damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Joe sagt die Wahrheit? Ja, ich glaube ihm! Ich glaube, dass Sofia die Wahrheit gesagt hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de