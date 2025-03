"Bares für Rares"-Expertin Sarah Schreiber ist Mama geworden

Sarah Schreiber, bekannt aus der ZDF-Trödelshow Bares für Rares, hat eine freudige Nachricht verkündet: Sie ist Mama geworden. Die Auktionatorin aus Freiburg teilte die Geburt ihres ersten Kindes mit einem niedlichen Foto auf Instagram, das die kleinen Füße ihres Neugeborenen zeigt. In ihrem Post enthüllt sie: "Vor einigen Tagen ist nun unser wunderbares Kind zur Welt gekommen." Sarah kündigt in diesem Zuge an, sich eine kurze Auszeit zu gönnen, um sich auf ihr frisches Familienglück zu konzentrieren. Eine Rückkehr ist jedoch geplant, sowohl zu "Bares für Rares" als auch in ihr Auktionshaus.

Details über das Baby und den Vater hält Sarah bewusst privat. Weder der Name noch das Geschlecht wurden bislang öffentlich gemacht. Dennoch lässt die frischgebackene Mutter keinen Zweifel daran, wie glücklich sie über den Nachwuchs ist: "Obwohl noch so klein, füllt es bereits jetzt unsere Herzen mit einer ganz neuen Art von Liebe, Freude und sehr viel Stolz." Ihre Follower sind total begeistert von der süßen Neuigkeit und gratulieren der stolzen Mama in liebevollen Kommentaren unter dem Post.

Seit Sommer 2022 ist Sarah bei der beliebten und zugleich überraschenden Show an der Seite von Horst Lichter (63) und Co. als Händlerin zu sehen. Die Auktionatorin, die zuvor schon viel Erfahrung in der Kunst- und Antiquitätenwelt gesammelt hatte, ist seit ihrem Einstieg bei der Sendung ein fester Bestandteil des Teams. Abseits der Kamera gibt sie jedoch nur wenig aus ihrem Privatleben preis. Ihre Leidenschaft für ihre Arbeit steckt an – genauso wie ihre positive Art, die sie nun auch auf ihrer neuen Reise als Mutter gleichermaßen begleiten wird. Fans freuen sich schon jetzt auf ihre Rückkehr in die TV-Welt, wie sie unter dem Beitrag betonen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahschreiber_auktionatorin Die Füße von Sarah Schreibers Baby, März 2025

Anzeige Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige