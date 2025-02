So findet sich Taliso Engel im "Let's Dance"-Studio zurecht

Taliso Engel sorgt derzeit auf dem Let’s Dance-Parkett nicht nur mit seinen Tanzkünsten, sondern auch mit seinem beeindruckenden Durchhaltevermögen für Begeisterung. Der 22-jährige Paralympics-Star besitzt auf seinem besseren Auge nur sechs bis acht Prozent Sehkraft, was ihn jedoch nicht davon abhält, mit Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) um die Gunst der Jury und des Publikums zu kämpfen. Beim Eröffnungstanz der Profis habe er sogar Tränen in den Augen gehabt, wie er verriet: "Das Feeling ist so krass." Obwohl die Anforderungen in der Show für viele schon einen Hochseilakt darstellen, habe Taliso eine Methode gefunden, um sich auch bei blinkenden Lichtern und Konfettiregen sicher zu bewegen, wie er im Interview mit RTL verrät.

Taliso hat im Studio eine besondere Technik entwickelt, um sich zu orientieren. Sein Trick: Er nutzt die Kontraste, die das helle Parkett und die dunklen Ränder sowie die Lichtquellen am Boden ihm bieten. Das Training auf dem Studioboden während der Proben spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. "Ich versuche, an das zu denken, was ich kann, was ich gemacht habe im Training", erklärt er zuversichtlich. Diese Disziplin und Technik beeindruckt nicht nur das Publikum – auch Tanzpartnerin Patricija lobt ihren Partner in den höchsten Tönen. Schließlich trat Taliso als Wildcard-Gewinner an, ein Titel, den er nicht ohne Grund trägt.

Abseits der Tanzfläche ist Taliso ein echtes Vorbild. Mit seiner Behinderung geht er offen und bewundernswert um. Der mehrfache Paralympics-Medaillengewinner zeigt, dass Disziplin und Leidenschaft wichtige Begleiter seines Erfolgs sind. Auch bei "Let's Dance" ist er mittlerweile angekommen und fühlt sich in der "Let's Dance"-Familie sichtlich wohl. Für Patricija und Taliso, die in der kommenden Woche vor dem Rauswurf geschützt sind, ist der gemeinsame Weg eine besondere Herausforderung, die sie mit viel Herzblut und gegenseitiger Unterstützung meistern. Besonders berührend ist für viele Zuschauer, wie positiv und stark Taliso trotz seiner Sehbehinderung seinen Alltag gestaltet – ein echter Beweis dafür, dass keine Hürde zu groß ist, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet.

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

