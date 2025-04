Nadja Auermann hat Tochter Cosima vor der Modelwelt gewarnt

Nadja Auermann (54), einst eines der berühmtesten Supermodels der 90er-Jahre, macht sich Sorgen um ihre Tochter Cosima Auermann, wie die Gala berichtet. Die junge Frau, die nicht nur als Model, sondern auch als Interieur-Designerin tätig ist, hat bereits internationale Marken wie die "Vogue" und "Vanity Fair" überzeugt. Obwohl Cosima längst ihren eigenen Weg gefunden hat und nur gelegentlich als Model arbeitet, bleibt die Fashion-Branche in ihrem Leben präsent. Nadja, die auch heute noch ein echter Hingucker ist, berichtete, dass sie ihre Tochter vor den Gefahren der Modelwelt gewarnt hat. "Es ist generell nicht einfach für die mentale Gesundheit von Frauen", erklärte sie einst.

Cosima begann ihre Karriere in der Modewelt 2016 auf einer Fashion-Show von Michael Michalsky (58). Neben dem Modeln hat sie am renommierten Chelsea College of Art and Design in London Innenarchitektur studiert und ihren Bachelor abgeschlossen. Inzwischen arbeitet sie als Interieur-Designerin in Berlin. Zum Modeln äußerte sich Cosima zurückhaltend: Eine Karriere vergleichbar mit der ihrer Mutter sieht sie nicht. "Der Ruhm, den man zu Mamas Zeiten erreichen konnte, ist heute nicht mehr möglich", sagte sie. Trotz gelegentlicher Zweifel ihrer Mutter an Cosimas Berufswunsch betont Nadja immer wieder, wie stolz sie auf ihren eigenen und unbeirrten Weg ist.

Nadjas Besorgnis über die Branche kommt nicht von ungefähr. In ihrer Zeit als Supermodel stand sie selbst unter immensem Druck. In Interviews sprach sie davon, wie schwierig es sei, ein gesundes Körperbild zu bewahren. Dies ist auch der Grund, warum Nadja zu Hause eine entspannte Haltung zum Thema Essen pflegt. "Mein Mann kocht gern und gut", bekräftigt die Vierfachmutter. Diese Werte versucht sie auch ihren Kindern zu vermitteln, um ihnen ein gesundes Verhältnis zu sich selbst und der oft überkritischen Welt der Mode mitzugeben.

Mich Cosima Auermann

Simon Hofmann/Getty Images for Bulgari Nadja Auermann bei einem Bulgari-Event in Frankfurt am Main

