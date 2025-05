Natürlicher Look: Nadja Auermann (54) ziert Vogue-Cover

Nadja Auermann (54) ist zurück auf dem Titelblatt: Das legendäre Supermodel ziert mit 54 Jahren erneut das Cover der Vogue Germany. Die Maiausgabe des Modemagazins erschien am Samstag, 26. April, und zeigt die Berliner Mode-Ikone fast ungeschminkt und so natürlich wie nie. Für das mittlerweile achte Vogue-Cover ihrer Karriere stand sie vor der Kamera und lässt dabei nicht nur ihre besondere Ausstrahlung sprechen, sondern öffnet sich auch im Interview: "Das wirft natürlich auch einen gewissen Schatten auf diese ganze Branche: Wenn man überlegt, dass jemand, der eigentlich viel zu dünn war – und dafür übrigens in der Schule immer gehänselt wurde –, in der Modewelt mit lauter großen, dünnen Frauen plötzlich seine 'Familie' findet." An ihrer Seite in Dresden lebt sie heute mit ihrem Mann und den beiden jüngsten Töchtern eher zurückgezogen abseits des Modeltrubels.

Im Gespräch mit erzählte Nadja ehrlich über ihre Erfahrungen in der Modewelt. Sie berichtete vom ständigen Optimierungsdruck als Model und davon, wie sehr ihre Kindheit drunter litt, weil sie als zu dünn galt. In der Modebranche fand sie dennoch einen Ort der Zugehörigkeit. Doch auch nach der Hochzeit mit der Modewelt blieben die Schattenseiten, etwa spätere gesundheitliche Probleme wie Hashimoto und Herausforderungen in den Wechseljahren. Besonders berührend spricht sie über ihren Glauben: "Seit 2020 bin ich getauft. Ich war immer schon sehr religiös. Ich bin allerdings in einer Familie groß geworden, die Religion eigentlich eher abgelehnt hat", bekannte sie und betonte, Schönheit als eine Manifestation von Liebe und Göttlichkeit zu sehen. Heute sagt sie offen: "Ich gefalle mir mittlerweile besser, mit einem in meinen Augen 'normalen' Gewicht."

Abseits des Rampenlichts prägt Nadja vor allem ihre Rolle als Mutter. Ihre älteste Tochter Cosima, die mittlerweile 27 Jahre alt ist, wagte ebenfalls einen Schritt ins Modelbusiness – allerdings mit weniger Ehrgeiz als ihre berühmte Mutter. Die heute 54-Jährige lege großen Wert darauf, ihre Tochter über die Licht- und Schattenseiten des Ruhms aufzuklären: "Ich habe sie vor allem gewarnt!" Cosima selbst sieht die Modelwelt der 90er-Jahre, als ihre Mutter mit Claudia Schiffer (54) und Naomi Campbell (54) legendäre Fashion-Momente schrieb, als eine vergangene Ära. Sie meinte nüchtern gegenüber der Vogue: "Der Ruhm, den man zu Mamas Zeiten erreichen konnte, ist heute nicht mehr möglich." Nadja Auermann hingegen genießt das ruhige Familienleben in Dresden und blickt gelassen auf die Glanzzeiten ihrer Karriere zurück.

Getty Images Nadja Auermann in Berlin, November 2008

Getty Images Cosima und Mutter Nadja Auermann, Juni 2017

