Na, erkannt? So sieht Ex-Model Nadja Auermann heute aus

Vor drei Jahrzehnten gehörte Nadja Auermann (54) zu den gefragtesten Models der Welt. Mit ihrem unverwechselbaren Look, geprägt von endlos langen Beinen und einem markanten, kühlen Gesichtsausdruck, eroberte die gebürtige Berlinerin in den 1990er-Jahren die Laufstege und Modezeitschriften. Damals wurde sie als eines der wenigen deutschen Supermodels zur Muse von Modelegenden wie Karl Lagerfeld (✝85) und posierte für Fotografen wie Helmut Newton und Peter Lindbergh. Doch heute führt Nadja ein weniger glamouröses Leben – aus dem Rampenlicht zurückgezogen, konzentriert sie sich auf ihre Familie und das, was ihr wirklich wichtig ist. Mit ihrem neuesten Selfie auf Instagram beweist sie jedoch, dass ihre Schönheit noch immer allgegenwärtig ist.

Obwohl Nadja der Modewelt den Rücken gekehrt hat, hat ihre älteste Tochter Cosima Auermann trotzdem den Weg in die Branche gefunden. Die heute 27-Jährige feierte 2016 bei einer Fashion-Show von Michael Michalsky (58) ihr Debüt und hat es bereits in renommierte Magazine wie die Vogue und das französische Vanity Fair geschafft. Doch der Ruhm lässt sie unbeeindruckt, was sie wohl auch ihrer Erziehung verdankt. Wie Cosima in Interviews betonte, hielt ihre Mutter sie durch klare Regeln und Bodenständigkeit auf dem Teppich: "Ich musste im Haushalt helfen, Wäsche waschen, Küche aufräumen, pünktlich zu Hause sein", erzählte sie darüber, wie Nadja Familie und Disziplin in den Vordergrund stellte.

Nadjas Rückzug aus dem Model-Business kam nicht überraschend und war eine bewusste Entscheidung. Abseits der glamourösen Laufstege wollte sie ein Leben als Mutter führen, das sie näher zu ihren Kindern bringt. Sie selbst spricht offen darüber, wie sehr sie die Oberflächlichkeit der Modewelt oft gestört hat. Zu Bild sagte sie einst: "Ich finde, eine Frau muss auch einen Körper haben wie eine Frau. Wir dürfen nicht über Pädophilie schreien und andererseits Minderjährige oder welche, die so aussehen, als Sexobjekte promoten." Stattdessen betonte sie immer wieder, dass Frauen mehr als bloß "schöne Kleiderbügel" sein sollten. Heute genießt Nadja ihre zweite Lebenshälfte, fernab des Blitzlichtgewitters, das sie einst in jungen Jahren umgab.

