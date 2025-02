Chris Wackert teasert die zweite "Love Is Blind"-Staffel an

Die erste Staffel Love Is Blind Germany feierte große Erfolge und auch die zweite Runde lässt nicht lange auf sich warten. Promiflash hat den Moderator Christian Wackert bei der Red Night by Campari getroffen und mal nachgefragt, worauf sich die Zuschauer in der neuen Staffel freuen dürfen. "Wir freuen uns auf 15 neue tolle Frauen und 15 neue tolle Männer – und am Ende hoffen wir natürlich, dass sich auch in der zweiten Staffel wieder viele Menschen verloben und im besten Fall auch verheiraten", verrät er mit einem Augenzwinkern.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Stephanie Brungs (36) hatte Chris schon beim ersten Mal die Kandidaten durch das aufregende Experiment begleitet. Dem 35-Jährigen ist anzusehen, wie sehr er sich freut, dass die Show bei den Zuschauern so gut ankam. Er strahlt übers ganze Gesicht, als er darüber spricht, wie toll das Feedback der ersten deutschen Ausgabe des Formats gewesen sei. Kein Wunder – immerhin haben Chris und seine Frau maßgeblich dazu beigetragen, die Fans vor den TV zu locken. Laut Netflix hat das Moderations-Duo mit seiner natürlichen Chemie und feinfühligen Begleitung der Kandidaten auf ganzer Linie überzeugt.

Erst im Januar feierte die erste Staffel Premiere. Schon nach wenigen Wochen stand fest, dass es eine Fortsetzung geben wird. Die Streamingzahlen des Sozialexperiments sprachen wohl für sich – auch wenn es die US-Version bereits vormachte, weckte auch "Love Is Blind Germany" die Neugier der Zuschauer. In dem außergewöhnlichen Reality-Format ist der Name Programm: Ohne sich zuvor gesehen zu haben, durchleben die Kandidaten eine intensive Datingphase. Schon vor dem ersten Aufeinandertreffen verloben sie sich. Es folgen wenige Wochen, in denen sich die Paare sowohl im Urlaub als auch in Alltagssituationen näher kennenlernen können. Ob das Experiment geklappt hat, entscheidet sich im Finale vor dem Traualtar.

Instagram / chriswackert Christian Wackert und Steffi Brungs im Februar 2025

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

