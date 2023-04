Zeitlose Schönheit: Jane Seymour strahlt in hautengem Kleid

Jane Seymour (72) hat es immer noch drauf! Die Schauspielerin steht schon seit mehr als 50 Jahren vor der Kamera und spielte in zahlreichen TV- und Filmproduktionen mit. Vor allem mit ihrer Rolle als das verführerische Bond-Girl Solitaire in "Leben und sterben lassen" ließ sie so manche Männerherzen höherschlagen. Auch mit ihren mittlerweile 72 Jahren fühlt sich Jane noch pudelwohl in ihrem Körper – das beweist sie nun mit einem sexy Red-Carpet-Look!

Auf einem Event des Medienunternehmens AMC Networks posierte die "Dr. Quinn"-Bekanntheit mit einem breiten Lächeln im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Für die Veranstaltung schmiss sich Jane auch ganz besonders in Schale: Sie trug ein enganliegendes, knielanges Kleid mit schwarzen Stoffraffungen, die ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene setzten. Dazu kombinierte sie eine Kette mit funkelndem Schmetterlingsanhänger und einem Diamantring. Ihre roten Haare trug die Beauty in lockeren Wellen über ihren Schultern.

Dass sie mit 72 Jahren immer noch so makellos vor der Kamera glänzt, dürfte an Janes speziellem Kamera-Trick liegen. Durch ihre jahrelange Filmerfahrung wisse sie, wie sie mit der Beleuchtung umgehen muss. "Wenn das Licht von oben kommt, bekomme ich Säcke unter den Augen. Ich brauche also etwas, das direkt auf mich gerichtet ist", erklärte sie gegenüber Definition Magazine.

