So sehr vermisst Jennifer Aniston ihre Zeit bei "Friends"

Klare Worte von Jennifer Aniston (55): Nach Friends will sie nie wieder in einer Sitcom mitspielen! Das offenbarte die gefeierte Schauspielerin im Podcast "SmartLess", als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, erneut in einer Comedy-Sitcom aufzutreten. Sie erklärte weiter: "Wenn ich wüsste, dass es die gleiche Erfahrung wäre wie mit diesen Leuten, ja, aber ich bezweifle, dass das jemals passieren wird." Außerdem betonte sie, dass die Dreharbeiten zur Serie die beste Zeit ihrer langen Karriere gewesen seien und sie den Drehplan immer noch jeden Tag vermisse.

Der Serienhit lief von 1994 bis 2004 und machte Jennifer sowie ihre Co-Stars David Schwimmer (57), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (57), Lisa Kudrow (61) und den kürzlich verstorbenen Matthew Perry (✝54) zu weltweiten Stars. „Die Tatsache, dass die Serie dieses lange, wunderbare Leben hatte und den Menschen immer noch viel bedeutet, ist das größte Geschenke, das alle fünf, alle sechs von uns...uns jemals hätten vorstellen können“, führte Jennifer gegenüber Deadline aus. Das Finale wurde von 52 Millionen US-Zuschauern gesehen, und die Serie bleibt eine der erfolgreichsten TV-Sendungen aller Zeiten. Die Schauspielerin reflektierte nostalgisch über ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten und beschrieb "Friends" auch als das größte Geschenk ihres Lebens.

Jenseits des Rampenlichts sind die "Friends"-Stars weiterhin eng miteinander verbunden. Jennifer betonte, dass sie regelmäßigen Kontakt zu Courteney, Lisa und den "Jungs" pflege. Trotz ihres beruflichen Erfolgs hatten sie privat immer mal wieder schwere Zeiten, was ihre Freundschaft nur stärker gemacht zu haben scheint. Heute genießt Jennifer laut The Sun ein ruhiges Leben in Bel Air, wo sie ihre Tage mit Meditation, Training und Spaziergängen mit ihren drei Hunden verbringe.

Getty Images Der "Friends"-Cast

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Juni 2018

