Planen "Temptation Island"-Vivien und Mou bereits Hochzeit?

Vivien und Mou testeten ihre Liebe in der Show Temptation Island. Beim großen Wiedersehen enthüllen die Reality-TV-Neulinge dann sogar, dass sie verlobt sind! Gegenüber Promiflash plaudern die zwei nun einige Details aus: "Den Antrag habe ich Vivien im Urlaub in Dubai gemacht. Ich war sehr aufgeregt und konnte den Tag kaum abwarten. Es war für mich einer der schönsten Tage, die ich je erlebt habe." Mit der Hochzeit wollen beide bislang noch etwas warten. Das Paar verrät: "Haben wir noch nicht festgemacht. In zwei bis drei Jahren können wir uns vorstellen, zu heiraten."

Während der Sendung kamen einige Affären ans Licht: Mou beichtete seiner Partnerin am Lagerfeuer, dass er ihr mehrfach fremdgegangen sei. Dennoch trennten sich beide nicht. "Nach 'Temptation Island' konnten wir einen Neuanfang unserer Beziehung starten. Wir kommunizieren über alles und konnten unsere Probleme aufarbeiten", erklären die Verlobten ebenfalls gegenüber Promiflash. Dies sei vor allem nach dem Geständnis am Lagerfeuer passiert. Vivien erläutert: "Natürlich hat es aber auch Zeit gebraucht, bis wir wieder komplett zueinandergefunden haben!"

Die Teilnahme an der Show ist für den 24-Jährigen und die Beauty der erste Reality-TV-Auftritt – und wenn es nach ihnen geht, nicht der letzte! "Wir haben auf jeden Fall noch Lust, bei anderen Reality-Formaten mitzumachen. Gerne würden wir den Leuten zeigen, wie wir als Team funktionieren und dass wir gemeinsam stark sind", wünscht sich Vivi im Promiflash und auch ihr Liebster stimmt zu: "Vor allem in Formaten, in denen wir unsere Stärken als Paar beweisen können!"

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

