Nach "Temptation Island": Vivien und Mou glücklicher denn je

Vivien und Mou nahmen als Paar an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil und sorgten damit mehrfach für Aufregung unter den Zuschauern. Verführerin Nastasia behauptete schon zu Beginn der Show, sie und der Casanova hätten kurz vor dem Dreh eine Affäre miteinander gehabt – und tatsächlich! Im großen Finale gesteht Mou, dass er der Beauty einen Besuch abstattete und mit ihr Sex hatte. Doch das ist offenbar kein Grund für Vivien, die Beziehung auf der Stelle zu beenden. Ganz im Gegenteil: Das Paar hat sich anschließend sogar verlobt. An ihrem gemeinsamen Glück lassen sie nun ihre Fans in einem Instagram-Beitrag teilhaben. "Viele Jahre voller Abenteuer, Herausforderungen und unvergesslicher Momente! Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen erlebt, aber letztendlich noch mehr zueinandergefunden. [...] Ab jetzt schauen wir nur noch in eine gemeinsame Zukunft und freuen uns auf die weitere Zeit! Liebe gewinnt immer", schreiben die beiden unter einen Zusammenschnitt verschiedener Bilder und Videosequenzen.

Die Fans der beiden können überhaupt nicht verstehen, weshalb Vivien die Beziehung zu Mou nicht beendet und sogar noch den nächsten Schritt mit ihm wagt. "Er ist dir zweimal fremdgegangen", "Ich verstehe es einfach nicht!" und "Wenigstens sind wir uns hier alle einig in den Kommentaren", lauten nur drei von vielen ähnlichen Kommentaren. Zuspruch für ihre Entscheidung findet Vivien allerdings bei ihren Temptation-Mädels: "Ich freue mich für euch und stehe hinter euch", schreibt Nasrin unter den Beitrag. Auch Kandidatin Marie schließt sich an und tippt: "Wir lieben euch und wünschen euch nur das Beste."

Mou leistete sich nicht nur vor "Temptation Island" einen großen Fehltritt, sondern auch während der Dreharbeiten: In der TV-Show ließ der Womanizer nämlich nichts anbrennen! Auch mit Verführerin Sandra bandelte er an. Promiflash hakte nach und fragte die brünette Beauty, wie sie über die Verlobung von Mou und Vivien denkt: "Ich finde es erschreckend, wie mutig sie ist – mit dem Wissen, des Öfteren von ihm betrogen worden zu sein und ihn dennoch heiraten zu wollen. Aber im Endeffekt entscheidet sie selbst über ihr Leben und ich wünsche mir, dass das in der Zukunft einfach nicht mehr vorkommt."

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Sandra Volk, "Temptation Island"-Verführerin

