Lisa ist von Akkas "Too Hot To Handle"-Vergangenheit genervt

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya (24), alias Akka, genießen ihr ruhiges Leben mit ihrem kleinen Sohnemann. Doch der Familienvater hat eine bewegte Vergangenheit – vor zwei Jahren war er in der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany zu sehen. In einer Fragerunde auf Instagram erkundigt sich ein Fan zu dem Thema, woraufhin Lisa Marie antwortet: "An sich finde ich es nicht schlimm, aber seit wir ein Paar sind, ist es nervig. [...] Die Menschen wollen einfach nicht verstehen, dass ich jetzt an seiner Seite bin und das damals nur eine Show war und mehr nicht."

In der Kuppelshow bandelte Akka damals mit Sophie an. Die beiden verließen das Format sogar als Paar, doch wenig später endete die Romanze. Lisa Marie scheint im Netz zu implizieren, dass die Blondine den TV-Star nicht loslassen konnte. "Damals kam jemand nicht wirklich über Akka hinweg und ich musste darunter leiden und mich von der Person beschimpfen lassen", erklärt sie ihren Followern.

Inzwischen sind Sophie und Akka glücklich an andere Partner vergeben. Der Influencer und Lisa Marie sind seit September verheiratet und bekamen einen Monat später ihren Sohn Emilio. Sophie hat ebenfalls ihren Mann fürs Leben gefunden: Im vergangenen Sommer heiratete sie einen US-Amerikaner, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Wie sie in einem TikTok-Video preisgab, fand die Trauung mit ihrem Josh deshalb hinter Gittern statt.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya, "Too Hot To Handle: Germany"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lorasophiee Influencerin Lorra Sophie mit ihrem Ehemann Joshua Stewart

Anzeige Anzeige