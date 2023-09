Geht da wieder was? Lothar Matthäus knutscht Ex Anastasia

Liegt da etwa wieder Liebe in der Luft? Lothar Matthäus (62) war von 2014 bis 2021 mit Anastasia Klimko verheiratet gewesen. Das war die fünfte Ehe des ehemaligen Fußballers. Gemeinsam haben die beiden einen gemeinsamen Sohn namens Milan, für den sich die Eltern auch nach der Trennung weiterhin gut verstehen wollten. Offenbar harmonieren die zwei aber wieder mehr als nur freundschaftlich miteinander: Lothar und Anastasia haben auf dem Münchner Oktoberfest miteinander geknutscht!

Am Freitagabend besuchten der Weltmeister und seine Ex-Frau gemeinsam die Wiesn. Bei einem Maß Bier kam es schließlich zum Kuss. Ob da wieder was geht? Seit Monaten gibt es Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback des ehemaligen Sportlers und der gebürtigen Russin. Wie Bild berichtet, waren sie im Juli gemeinsam auf Ibiza und trafen sich regelmäßig in Münchner Restaurants zum Abendessen. Gegenüber dem Blatt möchte Lothar noch nicht so ganz mit der Sprache herausrücken. Er gibt lediglich zu, dass sich die beiden sehr gut verstehen würden. Eine erneute Romanze ist also offenbar nicht ausgeschlossen.

2021 sprach die Beauty im Interview mit Bild über die Trennung. "Es war unsere gemeinsame Entscheidung. Besser hätten wir das nicht lösen können. Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man wohl erst, wenn man so einen Punkt erreicht wie wir", sagte sie damals.

