Hat dieses Model (26) etwa Lothar Matthäus' Herz erobert?

Lothar Matthäus (64) zog bei einem Auftritt in Ischgl alle Blicke auf sich. Beim "Sterne-Cup der Köche" zeigte sich der einstige Weltfußballer vertraut mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die 26-jährige Theresa Sommer, die somit ganze 38 Jahre jünger als der Ex-Sportler ist, begleitete ihn zu der prominenten Veranstaltung. Wie Bunte berichtet, sei den anwesenden Gästen sofort aufgefallen, wie innig die beiden miteinander waren. Auf die Frage nach seinem neuen Glück antwortete Lothar dem Magazin: "Wir sind zum Skifahren hier – das ist Privatsache."

Theresa machte auf der Piste eine gute Figur und sicherte sich in Ischgl sogar einen Platz auf dem Treppchen. Doch nicht nur sportlich kann die mutmaßliche Neue von Lothar glänzen. Wie ihr LinkedIn-Profil zeigt, hat die Beauty auch einiges im Köpfchen. Nach dem Abitur in Osnabrück studierte sie erst am berühmten King's College in London und an der Durham University in Nordengland. Seit rund einem Jahr modelt sie obendrein.

Lothar war bereits fünf Mal verheiratet und ist Vater von vier Kindern aus drei verschiedenen Beziehungen. Zuletzt war der 64-Jährige mit Anastasia Klimko zusammen, doch die Ehe scheiterte 2021. Zwei Jahre später sorgten der Trainer und das Model noch einmal für Schlagzeilen, als sie auf dem Oktoberfest rumknutschten. Laut Bild sollen sich die gemeinsamen Eltern von Sohn Milan damals schon seit Monaten gut verstanden haben. Ein offizielles Liebes-Comeback gab es allerdings nicht.

Instagram / theresa.sommer Theresa Sommer, Model

Instagram / lotharmatthaus10 Anastasia Klimko und Lothar Matthäus im Juli 2023

