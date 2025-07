Dieses Paar muss "Beauty & The Nerd" in Folge zwei verlassen

In der zweiten Folge der aktuellen Staffel von Beauty & The Nerd wurde es erneut spannend: Zwei Paare waren nach einer Nominierungsrunde in der Villa von ihren Mitstreitern zu den möglichen Abgängern gewählt worden. Besonders für Laura Maria Lettgen und den 21-jährigen Nerd Sammy war die Nervosität groß, da viele der anderen Teilnehmer betont hatten, Sammys Zurückhaltung sei entscheidend für ihre Wahl gewesen. Auch Chanelle Wyrsch (29) und ihr Nerd-Partner Sebastian mussten um ihren Verbleib bangen. Am Ende stand für beide Teams ein kniffliges Exit-Quiz an, bei dem sowohl Beauty- als auch Nerd-Wissen gefragt war.

Bei den Fragerunden konnten beide Duos punkten – am Ende reichte es jedoch nur für ein Patt. Die Entscheidung, wer die Show verlassen muss, fiel daher erst bei einer Schätzfrage, die den Beautys und Nerds einiges an Wissen abverlangte: "Wie viel Prozent der Schönheitsoperationen wurden 2023 in Deutschland an Frauen durchgeführt?" Mit einer näher an der Realität liegenden Antwort konnten Laura und Sammy überzeugen und blieben in der Villa. Für Chanelle und Sebastian endete die Reise hingegen abrupt. Sie mussten ihre Koffer packen und das Abenteuer frühzeitig beenden.

Die zweite Folge knüpft damit nahtlos an den spannenden Auftakt der diesjährigen Staffel an, bei dem schon Christina Rusch (27) und ihr Partner Jannik die Show verlassen mussten. Dieses Team war bereits in der ersten Runde gescheitert, nachdem die beiden in einer Challenge die schlechteste Leistung hingelegt hatten. Mit ihrem Auszug folgte allerdings schon wenig später der Einzug eines neuen Teams. Max Bornmann und Nerdin Sarah gesellen sich nun zu den übrigen "Beauty & The Nerd"-Teams dazu.



Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Chanelle Wyrsch bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Sebastian von "Beauty & The Nerd" 2025

Anzeige