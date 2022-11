Vierter Todestag: Danni Büchners Familie trauert um Jens

Es ist ein schwerer Tag für Danni Büchner (44) und ihre Familie. Am 17. November 2018 starb der Goodbye Deutschland-Auswanderer Jens Büchner (✝49) an den Folgen von Lungenkrebs. Er hinterließ seine Frau, seine Zwillinge Jenna (6) und Diego (6) sowie die Kinder, die Danni mit in die Beziehung brachte: Joelina (22), Jada (17) und Volkan. Inzwischen ist Jens vier Jahre tot. An seinem Todestag erinnerte Danni liebevoll an ihren verstorbenen Mann.

"Heute sind es genau vier Jahre, an denen du uns allen fehlst, ich bin mir sicher, von oben schaust du stolz auf uns als Familie – und kannst beobachten, wie mutig wir alle sind", richtete Danni auf Instagram emotionale Worte an Jens. Es vergehe kein Tag, an dem seine Familie nicht an ihn denke, versicherte die Witwe.

"Ich glaube, du wärst stolz auf uns, wie auch wir unseren Weg gehen, ich konnte dieses Jahr endlich meine innere Mitte finden", erzählte Danni von ihrem Leben ohne Jens. "Wie es war, beide Eltern zu haben, hatte ich durch dich gelernt. Ich werde dich nie vergessen", schrieb Dannis Tochter Jada. "Du wirst uns für immer fehlen", gab Joelina Einblick in ihr Gefühlsleben an Jens' Todestag.

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Palma de Mallorca im September 2018

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens Büchner mit seiner Tochter Jenna

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela, Diego Armani und Jenna Soraya Büchner im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de