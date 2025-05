Neues Interview: Justin Bieber schwärmt von Ehefrau Hailey

Justin Bieber (31) hat im Rahmen eines Interviews verraten, dass er seine Ehe mit Hailey Bieber (28) als die beste Entscheidung seines Lebens empfindet. Gegenüber Vogue teilte der Sänger in einer E-Mail mit: "Ich habe viele dumme Dinge in meinem Leben gemacht, aber das Klügste, was ich je getan habe, war, Hailey zu heiraten." Das Paar, das sich 2018 in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort gab und 2019 mit einer glamourösen Hochzeitsfeier nachlegte, durfte im August 2024 den gemeinsamen Sohn Jack Blues auf der Welt begrüßen.

In dem Gespräch widmete sich Justin auch den Herausforderungen, denen seine Frau in der Öffentlichkeit begegnet. Besonders beeindrucke ihn, wie Hailey trotz ihres stressigen Alltags als Model, Unternehmerin und frischgebackene Mutter scheinbar mühelos alles meistere. "Sie steht im Rampenlicht und bekommt Aufmerksamkeit, weil sie ein unglaubliches Gespür für Stil, Business und Kunst hat und es so mühelos aussehen lässt, Mutter und Ehefrau zu sein", schwärmte er weiter.

Trotz einiger Unannehmlichkeiten, die das öffentliche Leben mit sich bringt, scheinen die Biebers sich gegenseitig eine stabile Stütze zu sein. Hailey verriet, dass sie von Justin viele Lektionen gelernt habe, insbesondere im Umgang mit der teilweise harschen Öffentlichkeit. "Er hat das alles buchstäblich seit seiner Kindheit durchgemacht. Er sagte zu mir: 'Vertrau mir, ich war schon unzählige Male hier. Man kann nicht gewinnen'", erzählte sie Vogue. Hailey führt inzwischen ihre eigene Marke Rhode und hat sich mit den Jahren einen Namen in der Mode- und Beautywelt gemacht, während Justin als einer der erfolgreichsten Popstars seiner Generation gilt.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

