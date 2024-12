"Scrubs"-Serienmacher Bill Lawrence arbeitet an einem Reboot

Es gibt ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Scrubs-Fans. Die beliebte Comedyserie bekommt ein Reboot und der Showrunner Bill Lawrence (55) solle sogar schon an dem Projekt arbeiten. Wie Variety berichtet, befinde sich die Show, die von 20th Century Studios produziert wird, in einem frühen Entwicklungsstadium – die Zuschauer werden sich also noch etwas gedulden müssen. Auch eine weitere Information könnte die Freude der Fans dämpfen: Laut einer Quelle werde Bill bei dem "Scrubs"-Nachfolger nicht als Hauptverantwortlicher fungieren.

Bisher wurden noch keine Castings für die neue Show durchgeführt, allerdings würden sich die treuen Fans mit Sicherheit freuen, bekannte Gesichter wiederzusehen. In der Vergangenheit sprachen sich mehrere Stars des Originals für ein Reboot aus. In einem Interview mit LadBible berichtete Zach Braff (49) diesen Sommer: "Es wäre ein Riesenspaß, wieder mit all meinen Lieblingsmenschen zusammenzuarbeiten. Wir hängen immer noch viel zusammen ab." Kurz davor habe er mit der Elliot-Darstellerin Sarah Chalke (48) Urlaub gemacht. Seit 2020 hostet der "Garden State"-Regisseur außerdem den Podcast "Fake Doctors, Real Friends" mit Donald Faison (50), dem Schauspieler von Turk.

Auf mindestens einen Darsteller aus der Sitcom werden die Fans allerdings verzichten müssen. Sam Lloyd, der den zurückhaltenden Anwalt Ted verkörperte, verstarb im Jahr 2020 an den Folgen eines Krebsleidens. "Einer der lustigsten Schauspieler, mit dem ich jemals die Freude hatte, zu arbeiten", schrieb Zach damals auf Instagram und fügte hinzu: "Er hätte kein liebenswürdigerer Mensch sein können. Ich werde die Zeit, die ich mit dir hatte, für immer in Ehren halten."

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Getty Images Sam Lloyd, Schauspieler

