Prinzessin Kate will Prinz Harry nach England zurückholen

Prinz Harry (40) und Prinz William (42) haben erneut die Weihnachtszeit getrennt verbracht und zeigen damit, wie tief die Kluft zwischen ihnen noch immer ist. Während William und seine Frau Kate (42), gemeinsam mit König Charles (76) und anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie, die traditionelle Weihnachtsparade in Sandringham besuchten, verbrachten Harry und Meghan (43) die Feiertage mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito, Kalifornien. Wie das Magazin OK! berichtet, versucht Kate allerdings, die Beziehungen zwischen Harry und der königlichen Familie in Großbritannien zu verbessern, da sie befürchtet, dass "die Zeit davonläuft".

Kates Initiative sei vor allem durch die gesundheitlichen Herausforderungen innerhalb der Familie geprägt, darunter ihre eigene überstandene Krebserkrankung sowie König Charles' gesundheitliche Probleme, wie Insider erklärten. Die Prinzessin von Wales habe sich laut Berichten bereits direkt an Harry gewandt. Ihr Ziel sei es, eine Versöhnung zwischen ihm und seinem Vater Charles sowie William anzustoßen. Doch die Spannungen bleiben hoch, nicht zuletzt aufgrund von Harrys Memoiren und seiner anhaltenden juristischen Streitigkeiten mit der britischen Regierung wegen seiner Polizeischutzansprüche, die König Charles in eine unangenehme Lage bringen.

Kate soll durch ihre eigenen Erfahrungen mit ihrer Krankheit eine neue Perspektive gewonnen haben. "Kate hat gelernt, dass das Leben zu wertvoll ist, um mit Groll zu leben", erklärte eine Quelle dem Magazin. Trotz aller Bemühungen steht der Erfolg ihrer Mission jedoch noch in den Sternen. Harry und Meghan hatten sich seit ihrem Rückzug aus der Königsfamilie im Jahr 2020 von Großbritannien entfernt, sowohl geografisch als auch emotional. Für Kate scheint jedoch klar zu sein: Eine Versöhnung ist nicht nur für Harrys Beziehung zur Familie wichtig, sondern auch für den Zusammenhalt der royalen Institution insgesamt.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2012

