"Zauberhafte Schwestern" soll eine Fortsetzung bekommen!

Extrem tolle Nachrichten für Fans von klassischen Hexenfilmen: Es wird ein zweiter Teil von "Zauberhafte Schwestern" produziert. Das verrät das Filmstudio Warner Bros. auf seinem X-Account. Zur Ankündigung der Fortsetzung versprechen sie außerdem, dass der Film "demnächst" verfügbar sein werde. Aber es wird noch besser: In den Hauptrollen sollen Sandra Bullock (59) und Nicole Kidman (56) als Sally und Gillian Owens zurückkehren. Die beiden Hollywood-Legenden werden obendrein an der Seite des Produzenten arbeiten, der den Originalstreifen aus den 90ern produziert hat.

Der Film hat über die vergangenen zwanzig Jahre echten Kultstatus erreicht. Die Fanbase ist so groß wie eh und je. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Fans im Netz vor Freude ausrasten. "Oh mein Gott! Ich bin so aufgeregt! Heißt das etwa, sie werden das Haus aus Teil eins auch für Teil zwei wieder aufbauen?", fragt ein Fan gespannt, während ein anderer kommentiert: "'Zauberhafte Schwestern 2' fühlt sich wie ein Fiebertraum an! Ich liebe den Film schon seit meiner Kindheit, ich kann es kaum erwarten!" Für Sandra wird es ihr erstes Filmprojekt nach dem Verlust ihres langjährigen Partners, Bryan Randall, sein.

Der originale Film basiert auf dem Buch "Im Hexenhaus" aus dem Jahr 1996. Wie die Autorin Alice Hoffman aber gegenüber Town & Country vor drei Jahren erzählte, hatte sie auf Wunsch ihrer Leser noch drei weitere Bücher in der Welt des ersten Romans geschrieben. "Ich bekam Post von Lesern, die sich eine Fortsetzung wünschten, die wissen wollten, was mit den Figuren passiert", erklärte sie. Und obwohl weitere Details des zweiten Films noch nicht bekannt sind, wird der Plot sich wohl an den Buchfortsetzungen orientieren.

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Getty Images Nicole Kidman, 2023

