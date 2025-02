Claudia rastet wegen "Promis unter Palmen"-Alkoholverbot aus

Claudia Obert (63) ist bekannt dafür, sich gerne mit einem Glas Champagner oder einem anderen Spaßgetränk zu belohnen. Als der Modedesignerin dies in der ersten Folge von Promis unter Palmen verwehrt wird, rastet sie kurzerhand aus. "In meinem Vertrag steht ausdrücklich, dass man hier vernünftig beköstigt wird. Ich komme mir hier vor wie ein Idiot. Was nehmen die sich das Recht raus, so in meine Nahrungsaufnahme einzugreifen? Das darf kein Mensch!", beschwert sie sich lautstark. Dass die Minibar stattdessen mit Softdrinks aufgefüllt wurde, sei für sie unverständlich. "Leute, die nicht gerne mal einen heben, die verstehen nichts vom schönen guten Leben", findet Claudia und verlangt eine Erklärung des Senders. Diese bekommt sie hinter den Kulissen.

Ein paar Minuten später kehrt Claudia schließlich zu den anderen Promis zurück – und scheint sich beruhigt zu haben. "Heute ist Totensonntag in Thailand, deshalb ist Alkoholverbot. Sonst kommt der König und wir kriegen Ärger", gibt sie wieder, was ihr die Produktion zuvor erklärt hat. Dennoch fällt es ihr augenscheinlich schwer, keinen Drink schlürfen zu dürfen. Man könne ja eine Ausnahme machen und ihr ein Gläschen von einem guten Rosé zukommen lassen – doch es bleibt beim Verbot. Ein paar ihrer Kontrahenten können ihren Frust gut verstehen. "Gerade Claudia leidet am meisten. Das verstehe ich total. Das ist hier alles eine Urlaubsatmosphäre", erklärt ihre Mitstreiterin Melody Haase (31).

Claudia ist bereits zum zweiten Mal bei "Promis unter Palmen" zu sehen. Die erste Staffel verlangte der Reality-TV-Ikone einiges ab. Damals wurde sie von anderen Mitstreitern wie Carina Spack (28) oder Bastian Yotta (48) heftig gemobbt. Angst vor ähnlichen Geschehnissen habe die 63-Jährige in Staffel drei aber nicht. "Also, wenn man in solche Formate geht, muss man mit allem rechnen, auch mit verbalen Entgleisungen. Das ist das Geschäft", stellte sie gegenüber Stern vor wenigen Tagen klar. Ihre Rückkehr in das Format, in dem es ihr ordentlich schwer gemacht wurde, wurde belohnt: Mit einem Sonderstatus. So durfte sie sich in der Villa ihr Bett aussuchen und wurde vor der ersten Exit-Nominierung geschützt.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Champagner-Liebhaberin

Sat.1 / Willi Weber Claudia Obert bei "Mein Mann kann"

