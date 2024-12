Darum weinte Vanessa Mariposa nach Nicos Runde der Schande

Vanessa Mariposa (31) und Nico Legat (26) sind aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Während Letzterer sich seiner Runde der Schande stellt, reißen die Bilder und Aussagen alte Wunden in der Influencerin auf, sodass sie später bitterlich in Tränen ausbricht. Der Hintergrund: Die Blondine wurde damals während ihrer Beziehung mit Diogo Sangre (30) betrogen. Auf Instagram erklärt die Fitness-Liebhaberin nun, wieso sie nach Nicos Runde der Schande so emotional wurde. "Nico war beim Promi-Büßen, weil er damals seine Freundin bei Temptation Island betrogen hat. [...] Ich bin auch in der Öffentlichkeit betrogen worden, und so was ist natürlich gerade für mich schwer zu sehen, wie man einem anderen Menschen so viel Leid zufügen kann."

Bereits im Vorhinein habe Vanessa Nico darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Szenen, die Thorsten Legats (56) Sohn zu sehen bekommen wird, auch für sie schlimm sein werden. Der Realitystar habe Verständnis gezeigt. Als die Runde der Schande dann anstand, überrannten Vanessa ihre Gefühle, sodass sie sogar kurzzeitig die Garage verlassen musste. Die 31-Jährige betont aber: "Zwischen uns herrscht aber kein böses Blut, dennoch finde ich es schrecklich, was er damals gemacht hat, aber ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern."

Nico musste sich nach seiner Runde der Schande nicht nur eine Packung von seinen Show-Genossen abholen, sondern auch von seinem Vater Thorsten. Denn so richtig ernst schien der 26-Jährige Olivia Jones (55)' Kritik nicht zu nehmen. "Ich spreche jetzt Klartext: [Wenn man] in der Öffentlichkeit irgendwas sagt, [dass] man sich bessern möchte, [dann] sollte man strikt eines nicht machen: Da reintreten, wo man angefangen hat. Und es ist wichtig, dass man die Menschen respektiert. [...] Du widersprichst deinen Aussagen", wetterte der einstige Fußballer gegen sein eigen Fleisch und Blut.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa im November 2024

Anzeige Anzeige

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige