Vanessa erhebt nach Promi-Büßen Vorwürfe gegen Thorsten

Thorsten Legat (56) und Vanessa Mariposa (31) sind Kandidaten der diesjährigen Das große Promi-Büßen-Staffel. Mit der Ausstrahlung der neuesten Folge ist die Influencerin aber gar nicht einverstanden. Auf Instagram macht Vanessa ihrem Ärger jetzt Luft und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Mitstreiter Thorsten. "Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass diese krassen Sachen, die dort passiert sind, einfach nicht ausgestrahlt wurden", schimpft sie und erklärt, dass es unter anderem während Thorstens Runde der Schande zu "sexuellen" und "ekelhaften" Anspielungen gegenüber den Frauen gekommen sei. "Wir konnten es nicht glauben, was wir da gesehen haben", betont die Reality-TV-Darstellerin.

Vanessa berichtet sichtlich empört von den zahlreichen Fehltritten des Kickers: "Es fing damit an, dass Thorsten in einem Spiel mit Anita war und dass er im Spiel so getan hat, als würde er ihr auf den Hintern klatschen." Auch zu einer weiteren anrüchigen Bewegung sei es gekommen. "Was ist das bitte für ein unterirdischer Mensch? So was macht man einfach nicht. […] Beide sind in einer Beziehung, Thorsten ist verheiratet. Was geht eigentlich ab?", regt sich die 31-Jährige auf. In der Nähe des ehemaligen Fußballers fühlten sich wohl nicht mehr alle Teilnehmer wohl. "Wir wollten alle die Show freiwillig verlassen, keiner von uns wollte mehr mit Thorsten unter einem Dach schlafen, weil wir uns nicht sicher gefühlt haben", gesteht die Salzburgerin.

Vanessa ist nicht die einzige Kandidatin, die nach der Show mit Thorsten abrechnet. Obwohl sich die beiden in der Show noch gut verstanden hatten, ließ Jörg Hansen im Podcast "Blitzlichtgewitter" kein gutes Haar an dem zweifachen Vater. "Wenn ich mir das heute angucke, mit einem gewissen Abstand, und ich sehe, wie der da seine Krokodilstränen verliert, also kann ich wirklich nur sagen: 'Größter Schauspieler und falscheste und linkeste Person, die ich jemals in meinem ganzen Leben kennengelernt habe'", polterte er.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, September 2024

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

