Hat Netflix es sich nun mit Taylor Swift (31) verscherzt? Erst vor wenigen Tagen erschien auf dem Streamingdienst die neue Serie "Ginny und Georgia". Die Show um ein etwas chaotisches Mutter-Tochter-Gespann erinnert ein wenig an die Kultserie Gilmore Girls. Taylor ist aber offenbar kein großer Fan von "Ginny und Georgia" und zwar wegen eines Witzes auf ihre Kosten. Den lässt die Sängerin nicht auf sich sitzen und wettert jetzt zurück.

"Was kümmert es dich? Du wechselst die Männer schneller als Taylor Swift", heißt es in einer Szene der neuen Serie. Dieser Spruch hat Taylor allerdings gar nicht gefallen. Auf Twitter macht die "Blank Space"-Interpretin ihrem Ärger jetzt Luft: "Hey 'Ginny und Georgia', 2010 hat angerufen und will seinen langweiligen, extrem sexistischen Witz zurück. Wie wäre es, wenn wir mal aufhören, hart arbeitende Frauen zu degradieren, indem wir so einen Müll als lustig bezeichnen?"

In den vergangenen Jahren wurden Taylor einige Liebesbeziehungen nachgesagt. Sie soll unter anderem Taylor Lautner (29), Joe Jonas (31), John Mayer (43), Jake Gyllenhaal (40), Harry Styles (27) und Calvin Harris (37) gedatet haben. Seit 2017 scheint die Blondine endlich ihr großes Liebesglück in dem Schauspieler Joe Alwyn (30) gefunden zu haben – und der kann mit dem Witz auf Kosten seiner Freundin offenbar auch nichts anfangen. Er likte jedenfalls Taylors Twitter-Retourkutsche.

COURTESY OF NETFLIX Brianne Howey und Antonia Gentry in "Ginny und Georgia"

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2019

ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

