Ob sich die Hoffnungen der Gilmore Girls-Fans auf eine neue Staffel ihrer Lieblingsserie erfüllen wird, steht noch in den Sternen. Doch jetzt könnten sie sich zumindest die Wartezeit mit einer neuen Netflix-Show versüßen. Denn was da am 24. Februar im Angebot des Streamingdienstes startet, enthält einige der Zutaten der Kultserie um Rory und Lorelai: Ein cooles Mutter-Tochter-Gespann mit kleinem Altersunterschied und großem Spaß.

Die neue Serie heißt "Ginny und Georgia": Mutter Georgia (gespielt von Brianne Howey, 31) war gerade einmal 16, als Ginny (Antonia Gentry) zur Welt kam und möchte einige Aspekte ihrer Vergangenheit am liebsten hinter sich lassen. Daher ziehen Mutter und Tochter gemeinsam nach Massachusetts. Doch auch dort ist für jede Menge Chaos gesorgt. Denn während Ginny eher ein stilles Gemüt hat, dreht Georgia umso mehr auf, was nicht selten zu kuriosen Situationen für beide führt.

Die Parallelen zur speziellen Mutter-Tochter-Beziehung des großen Vorbilds um Schauspielerin Alexis Bledel (39) ist übrigens offenbar Absicht! Denn im Trailer zur Serie sagt Mutter Georgia selbstironisch: "Wir sind wie die 'Gilmore Girls', nur mit mehr Busen!" Die Fans dürften sich hier also gut aufgehoben fühlen.

COURTESY OF NETFLIX Szene aus der Serie "Ginny und Georgia"

SOPHIE GIRAUD/NETFLIX Brianne Howey und Antonia Gentry als Georgia und Ginny

COURTESY OF NETFLIX Brianne Howey und Antonia Gentry in "Ginny und Georgia"

