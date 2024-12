Groß geworden: Reese Witherspoon posiert mit ihren Kindern

Reese Witherspoon (48) hat ihre Fans an einem besonderen Weihnachtsmoment teilhaben lassen. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein bezauberndes Familienfoto vor ihrem festlich geschmückten Baum. In harmonisch abgestimmten Outfits posiert Reese davor mit ihren drei Kindern Ava (25) und Deacon (21), die sie mit Ryan Phillippe (50) hat, sowie ihrem Jüngsten, Tennessee (12). Neben dem Familienporträt gewährte Reese ihren Followern auch weitere persönliche Einblicke in die Feiertage: Von liebevollen Momenten mit ihrem Jüngsten auf der Treppe des Familienheims bis hin zu geselligen Augenblicken am Esstisch spiegelten die Fotos eine herzerwärmende Festtagsatmosphäre wider.

Besonders ins Auge fiel auf den Schnappschüssen ihr Sohn Deacon, der seine berühmte Mutter – mit ihren 1,56 Metern – längst überragt. Erst kürzlich erschien das Mutter-Sohn-Duo auf dem roten Teppich der WSJ Magazine Innovator Awards in New York und sorgte dabei für ordentlich Aufsehen. Im Gespräch mit Us Weekly schwärmte Reese von solchen gemeinsamen Erlebnissen: "Meine Kinder, meine Firma und vor allem, dass Deacon heute Abend hier ist – das macht mich einfach glücklich. Das macht mir so viel Spaß und ich hoffe ihm auch."

Reeses aktueller Partner, der deutsche Geschäftsmann Oliver Haarmann, fehlte zwar auf den Weihnachtsfotos, sorgt aber dennoch immer wieder für Gesprächsstoff. Nachdem die beiden im Sommer erstmals zusammen in New York gesichtet wurden, bestätigte Reese im September die Beziehung – Händchen haltend bei einem gemeinsamen Spaziergang in Manhattan. Einem Insider von People zufolge lässt es die "Natürlich blond"-Bekanntheit aber entspannt angehen: "Sie genießt es, aber es ist für sie kein großer Fokus. Arbeit und Familie stehen an erster Stelle."

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon, 2024

Getty Images Reese Witherspoon im Januar 2024

