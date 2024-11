Zwei Scheidungen: Schließt Reese Witherspoon dritte Ehe aus?

Bei Reese Witherspoon (48) brodelt derzeit ordentlich die Gerüchteküche. Bereits seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die Schauspielerin mit dem Unternehmer Oliver Haarmann anbandelt. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail ausplaudert, soll die Leinwandschönheit in der Beziehung aber bereits einige Grenzen gesetzt haben. So habe sie Oliver klargemacht, dass sie sich keinen weiteren Nachwuchs mit ihm wünscht: "Mit 48 Jahren hat Reese nicht vor, weitere Kinder zu bekommen." Zudem soll Reese eine dritte Ehe konsequent ausgeschlossen haben. "Sie ist verdammt unabhängig und braucht einen Mann sicher nicht wegen des Geldes. Der Grund, warum sie Oliver 'Nein' zum Heiraten gesagt hat, ist, dass sie nicht will, dass er falsche Erwartungen hat und denkt, dass das in ihrer Zukunft ist. Denn das ist es definitiv nicht", verrät die Quelle weiter.

Wie das Magazin schon zuvor berichtete, verbringt Reese viel Zeit mit Oliver und ihren Kindern. Dem Blatt zufolge pendele der Filmstar häufig zwischen Nashville und New York, um seinen neuen Partner zu treffen. Ein Freund der "Home Again"-Darstellerin teilte außerdem People mit: "Reese geht es großartig und sie genießt das Dating. Sie hat Spaß mit Oliver. Er verbringt auch Zeit mit ihren Kindern." Besonders schätze Reese, dass Oliver kein Teil der Hollywood-Welt ist.

Reese war zuvor zwölf Jahre lang mit Jim Toth (54) verheiratet, mit dem sie Sohnemann Tennessee hat. Die Ehe wurde im März 2023 beendet. Davor war sie von 1999 bis 2008 mit Ryan Phillippe (50) verheiratet, mit dem sie Tochter Ava (25) und Sohn Deacon (21) teilt. In einem Interview mit Harper's Bazaar sprach der Hollywoodstar offen über seine Erfahrungen nach der Scheidung und betonte, dass er sich deshalb nicht schlecht fühle: "Ich denke darüber nach, wie viele andere Menschen diese Erfahrung machen. Ich fühle mich überhaupt nicht isoliert. Ich fühle mich sehr verbunden."

Reese Witherspoon, Schauspielerin

Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Deacon Reese Phillippe und Jim Toth im Dezember 2019

