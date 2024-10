Diese berühmte Show wird Carmen Nebel am Heiligabend ablösen

Zwölf Jahre lang sorgte Carmen Nebel (68) mit "Heiligabend mit Carmen Nebel" für beste Unterhaltung bei ZDF am Heiligabend – vergangenes Jahr lief jedoch ihr Vertrag aus. Nach längerem Rätselraten steht nun fest, wer dieses Jahr die Zuschauer am Weihnachtsabend unterhalten darf: Horst Lichter (62) wird am 24. Dezember mit einer speziellen Ausgabe von Bares für Rares für festliche Stimmung sorgen. "Es wird gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und über Weihnachten geplaudert. Weihnachtsmusik sorgt für die passende Stimmung, und die unterhaltsame Runde lässt die Höhepunkte aus dem 'Bares für Rares'-Jahr Revue passieren", heißt es in dem Statement von ZDF.

Für einen ersten Vorgeschmack sorgt bereits die weihnachtliche Primetime-Ausgabe am 18. Dezember, die im festlich dekorierten Schloss Drachenburg aufgezeichnet wurde. Als prominenter Gast wird Hugo Egon Balder (74) dabei sein. Und auch nach den christlichen Feiertagen müssen die Fans nicht auf Trödel-Content verzichten: Zum Jahreswechsel reist Horst auf die spanische Insel Mallorca und besucht dort verschiedene Orte und trifft berühmte Persönlichkeiten wie Esther Schweins (54) oder den Sänger Sasha (52). Die Zuschauer nimmt er auf seiner Reise natürlich mit.

Seit dem Sommer hat das "Bares für Rares"-Team ein neues Gesicht: Anaisio Guedes unterstützt nun das Team rund um Horst, Wolfgang Pauritsch (52) und Walter Lehnertz (57). Bereits in seiner ersten Show konnte der gebürtige Brasilianer ein Schnäppchen ergattern: Für 350 Euro kaufte er einen gläsernen Wandteller des bekannten Künstlers Günther Uecker.

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, langjähriger TV-Koch

ZDF/Stefanie Jeske Anaisio Guedes, neu bei "Bares für Rares"

