Netflix-Neuheiten im Mai: Geheimtipps und Highlights

Netflix hat sein Programm für den Mai verkündet, und Serien- sowie Filmfans dürfen sich auf eine bunte Mischung freuen. Einen besonderen Höhepunkt verspricht die Comedyserie "The Four Seasons", die ab dem 1. Mai verfügbar ist und mit Stars wie Steve Carell (62) und Tina Fey (54) aufwartet. Die Geschichte dreht sich um befreundete Ehepaare, deren Leben sich unerwartet verändert. Für Spannung sorgt ab dem 22. Mai die Serie "Sirens", in der Julianne Moore (64) und Kevin Bacon (66) in einem Machtdrama brillieren. Zusätzlich bringt der Streaming-Riese Hits aus aller Welt heraus, darunter die dänische Serie "Das Reservat" ab dem 15. Mai und die südkoreanische Dramaserie "Dear Hongrang" ab dem 16. Mai.

Im Fokus stehen auch Adaptionen bekannter Vorlagen, wie etwa "Dept. Q", das die populären Bücher des Autors Jussi Adler-Olsen in eine britische Kulisse verlegt und mit Matthew Goode (47) in der Hauptrolle überzeugt. "Dept. Q" wird ab dem 29. Mai verfügbar sein. Freunde von Komödien können sich auf Serien wie "Fußball-Eltern" (ab dem 16. Mai) aus den Niederlanden oder "Maschi veri" (ab dem 21. Mai) aus Italien freuen, während Anime-Fans mit der dritten Staffel von "Blood of Zeus" (ab dem 8. Mai) auf ihre Kosten kommen. Auch romantische Produktionen dürfen natürlich nicht fehlen: Die indische Dramedy "The Royals" erzählt die Geschichte eines charmanten Prinzen ab dem 2. Mai weiter, der sich in eine Start-up-Gründerin verliebt. In "Tastefully Yours" kämpfen die Hauptcharaktere ab dem 12. Mai vor einer koreanischen Kulisse um Liebe und Flammkuchen-Rezepte.

Zudem veranstaltet Netflix am 31. Mai die mit Spannung erwartete "Netflix Tudum 2025" in Los Angeles. Die große Live-Show hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Termin für Serien-Fans etabliert, um kommende Highlights und exklusive Vorschauen zu präsentieren. Mit bedeutenden Ankündigungen und Eindrücken hinter die Kulissen sorgen die Macher regelmäßig für Gesprächsstoff in der Streaming-Welt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Zugänglichkeit: Die mehrsprachige Übertragung ermöglicht es Zuschauern weltweit, Teil des Events zu sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Steve Carell und Tina Fey

Getty Images Kevin Bacon im Juni 2024

