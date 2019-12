Eine Date-Night der entspannten Art – das hatte Caitlyn Jenner (70) zwischen den Jahren wohl dringend nötig! Ruhig ist ihr Leben seit ihrem Outing als Trans-Frau vor vier Jahren nicht – aber immerhin wird Caitlyn seit einiger Zeit von einer neuen Partnerin durchs Leben begleitet: Dem 23-jährigen Model Sophia Hutchins. Und mit der lässt es sich die sonst stets perfekt gestylte US-Amerikanerin auch mal so richtig gehen!

Aktuelle Paparazzi-Bilder von Donnerstagabend zeigen die zwei verliebten Ladys nämlich ziemlich unglamourös in Sportklamotten auf dem Weg zu einem Restaurant. Sophia trug dabei ganz lässig eine schwarze Leggings mit einem Sweater, auf dem ihr eigenes Gesicht in Form kleiner Emojis gedruckt war. Caitlyn schlenderte neben ihr in einer Adidas-Jogginghose mit schwarzer Oversized-Jacke. Dazu kombinierte sie beigefarbene Yeezy-Sneaker und eine schwarze Handtasche.

Die ehemalige Keeping up with the Kardashians-Schönheit scheint zum Jahresende vermehrt auf Lässigkeit zu setzen: Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Caitlyn im gleichen Jogger, während sie mit ihrer Model-Freundin durch Calabasas schlenderte. Immerhin tauschte Sophia an diesem Tag ihr gemütliches Outfit gegen einen stylishen Look aus einer schwarzen Feder-Jacke und kniehohen Stiefeln aus Schlangenleder.

ActionPress Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Caitlyn Jenner, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de