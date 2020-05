Wie sieht die Beziehung zwischen Caitlyn Jenner (70) und Sophia Hutchins tatsächlich aus? Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass die beiden Frauen ein Paar seien. Immer wieder zeigen sie sich zu zweit auf Red-Carpet-Events oder werden gemeinsam von Paparazzi abgelichtet. Vor einiger Zeit ist die 24-Jährige sogar bei Caitlyn eingezogen. Jetzt verrät Sophia allerdings: Sie und Caitlyn haben ein rein freundschaftliches Verhältnis.

In dem Podcast Juicy Scoop erklärte die Blondine, dass sie Caitlyn niemals gedatet habe. "Es war nie romantisch. Es war nie sexuell. Wir sind immer nur Freunde gewesen", beschrieb sie die Beziehung zu dem ehemaligen Keeping up with the Kardashians-Star. Die 70-Jährige sei für sie so etwas wie ein Familienersatz. "Es ist sehr verwandtschaftlich-fürsorglich, sehr beschützerisch. Aber zur gleichen Zeit hat es auch eine geschäftliche Seite", offenbarte Sophia. Die beiden Powerfrauen sind mittlerweile nicht mehr nur Freundinnen – sie arbeiten jetzt auch zusammen: Sophia hat das Management der ehemaligen Olympiasiegerin übernommen und leitet die Caitlyn Jenner Foundation.

Die Transgender-Beauty will allerdings nicht mehr lange bei Caitlyn wohnen, da sie schon häufiger von ihr bei einem Date gestört wurde. "Ich will sie nicht ganz alleine zurücklassen, aber sie weiß und ich weiß, dass ich älter werde. Ich will in der Lage sein, mein eigenes Leben zu führen", erzählte sie.

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

ActionPress Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Dezember 2019

Kevork Djansezian/Getty Images Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins, Juli 2018



