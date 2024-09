Das halten ihre Nachbarn von Prinz Harry und seiner Meghan

Prinz Harry (39) und Meghan Markle (43) sind vor einigen Jahren nach Montecito in Kalifornien gezogen, nachdem sie ihre königlichen Ämter in Großbritannien niedergelegt hatten. Die Nachbarn des berühmten Paares können hin und wieder auch einen Blick auf die Promis erhaschen. Laut The Telegraph enthüllte Richard Mineards, ein Gesellschaftskolumnist aus ihrer Nachbarschaft, dass einige Anwohner wohl sogar enttäuscht darüber seien, dass sie die privaten Eheleute nicht noch häufiger zu Gesicht bekommen: "Die Gemeinde wartet auf sie. [...] Sie knirschen mit den Zähnen."

Er betonte des Weiteren: "Sie leben ziemlich prächtig, es könnte kein schöneres Haus geben. Wir haben eine Menge sehr reicher und sehr berühmter Leute hier und keiner von ihnen hat ein solches Sicherheitsgefolge wie die Sussexes." Dem Bericht zufolge sieht man Harry vor allem beim Fahrradfahren, bei Strandspaziergängen oder beim Abendessen – wohl ständig in Begleitung seiner Sicherheitsleute. Auch Meghan hält sich anscheinend eher zurück, wobei man sie beim Mittagessen mit Freunden oder beim Einkaufen auf einem örtlichen Markt noch häufiger erblickt als ihren Gatten.

Das Pärchen steht bereits seit Jahren stets im Fokus der Öffentlichkeit. Das soll sich bei ihrem Nachwuchs nicht so verhalten. Ein Insider verriet gegenüber Sun on Sunday: "Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, wie sehr sie ihre Kinder den Medien aussetzen sollten, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen." Demzufolge werden ihre zwei Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) auch nicht in der angekündigten Netflix-Show der Stars erscheinen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

