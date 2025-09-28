Clip aufgetaucht: Bushido wollte nie mit Privatleben ins TV

Angestoßen von Rapkollege Bonez MC (39) kursiert aktuell ein altes Interview von Bushido (47) im Netz, das seine Umtriebigkeit in Sachen Real-Life-Doku und Influencer-Dasein in einem ganz neuen Licht erstrahlen lässt. Damals war Bushido in der Show von Harald Schmidt (68) und Oliver Pocher (47) zu Gast, als es um das Thema Doku-Soaps ging. In dem Clip fragt Oliver den Rapper, ob er sich eine solche Show für sich vorstellen könne. Bushido verneint entschieden und erklärt: "Danach wäre es vorbei mit der Karriere. Wenn man sich erstmal so weit ausschlachtet, dass da auch das komplette Privatleben am Monitor hängt, dann ist man auch nicht mehr interessant." Ein Statement, das angesichts Bushidos vielfältiger TV-Projekte, in die neben seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) auch schon die kleinsten seiner zahlreichen Kinder involviert sind, einige humorvolle Kommentare auf Social Media hervorrief.

Viele Nutzer konnten sich ein Schmunzeln über die offensichtliche Diskrepanz zwischen Bushidos damaligen großen Tönen und seiner heutigen Allgegenwart im deutschen Fernsehen nicht verkneifen. Bemerkungen wie "Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich" oder "Schlecht gealtert" fluteten die Kommentarspalte auf X. Kritisch wurde zudem angemerkt, dass der Rapper, der sich einst als besonders raubeinig und systemkritisch gab, seit einigen Jahren sogar in öffentlich-rechtlichen Formaten auftritt. Bonez MC selbst ließ den Aufnahmen keine weiteren persönlichen Worte folgen, doch sein Griff ins Archiv sprach wohl für sich.

Die Rivalität zwischen Bonez und Bushido ist nicht neu und hat sich in der Vergangenheit immer wieder auf Social Media hochgeschaukelt. Der Hamburger Rapper, der für seine pointierten und oft polarisierenden Beiträge bekannt ist, hatte Bushido erst kürzlich mit einer teuren Diamantkette provoziert, die stark an das Logo seines Berliner Kollegen erinnerte. Zudem gehören scharfe Worte und unterschwellige Sticheleien regelmäßig zu ihrem öffentlich ausgetragenen Konflikt. Viele aus ihrer Community wissen jedoch längst, dass es bei den beiden nicht nur um einen musikalischen Wettstreit geht, sondern auch um einen unterhaltsamen Schlagabtausch für die Fans – meist mit einem kräftigen Schuss Ironie.

