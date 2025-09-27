Nicht hormonell? So verhüten Anna-Maria und Anis Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau des Rappers Bushido (46) und Mutter von acht Kindern, hat sich jüngst auf Instagram einem intimen Thema gewidmet. Während einer Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach ihrer Verhütungsmethode und wollte wissen, ob sie auf hormonelle Verhütung setzt. Die klare Antwort der Influencerin: "Nein, habe ich auch noch nie. Ich bin Team Kupferspirale." Mit ihrer offenherzigen Art teilte sie diesen persönlichen Einblick und zeigte einmal mehr, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt.

Die Promi-Mutter ist bekannt für ihre nahbare und offene Kommunikation mit ihrer Community, und auch bei sensiblen Themen wie Verhütung zeigt sie keine Hemmungen. Der Verzicht auf hormonelle Verhütungsmethoden ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, doch für Anna-Maria sind ihre bisherigen Erfahrungen mit der Kupferspirale anscheinend die beste Wahl. Ihre erfrischend ehrliche Art kommt bei ihren Fans gut an und unterstreicht, warum Anna-Maria so viele Menschen online in ihren Bann zieht.

Apropos Verhütung: Das Thema Familienzuwachs ist topaktuell bei den Ferchichis. Zuletzt gab das Paar bekannt, dass sie sich weiteren Nachwuchs durchaus vorstellen können und die Familienplanung daher noch nicht abgeschlossen sei. Mit ihrer großen Familie stellen Anna-Maria und Bushido längst unter Beweis, wie sie den Trubel des Alltags meistern. Die Großfamilien-Mutter, die in den sozialen Medien gerne ihre Erlebnisse und Herausforderungen teilt, ist für viele eine Inspiration. Auch durch ihre ehrliche Haltung zu persönlichen Entscheidungen bleibt sie ein authentisches Vorbild für zahlreiche Follower.

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Kinder zum Schulanfang 2025