Skoliose-Diagnose: Laila-Maria Ferchichi zeigt sich tapfer

Laila-Maria Ferchichi, die Tochter von Anna-Maria Ferchichi (43) und Rapper Bushido (46), teilte jetzt auf Instagram einen sehr persönlichen Moment. Die junge Schülerin hat kürzlich erfahren, dass sie an Skoliose leidet und künftig ein Korsett tragen muss. In einem Video spricht sie offen über die Herausforderungen, die diese Diagnose mit sich bringt, und macht gleichzeitig anderen Betroffenen Mut: "Ihr seid nicht alleine. Ich habe das Gleiche", erklärt sie. "Ihr seid trotzdem so perfekt." Laila wirkt entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn sie zugibt, dass die Nachricht zunächst schwer zu verarbeiten war.

Unter ihrem Post sammeln sich zahlreiche unterstützende Kommentare. Viele Follower sprechen ihr Kraft zu und teilen ihre eigenen Erfahrungen mit Skoliose. Auch ihre Eltern stehen ihr bei. Mama Anna-Maria schreibt in einem ausführlichen Kommentar: "Du bist immer noch du, wunderschön, klug und einzigartig. Das Korsett wird dir helfen, gesund zu bleiben, auch wenn es manchmal nervt oder unbequem ist." Bushido zeigt sich ebenfalls bewegt: "Du bist perfekt so wie du bist und nichts auf dieser Welt wird dafür sorgen, dass wir dich jemals alleine lassen werden. Ich liebe dich so sehr und das wird dir Kraft geben für das, was vor uns liegt."

Laila-Maria ist eines der acht Kinder von Anna-Maria, die gemeinsam mit ihrem Mann Bushido eine enge Familienbande pflegen. Die Verbundenheit der Familie wird in Momenten wie diesem besonders deutlich. Für Laila ist diese Unterstützung offenbar von unschätzbarem Wert, während sie sich tapfer ihren neuen Lebensumständen stellt und dabei anderen Mut macht. Skoliose, eine Erkrankung, bei der sich die Wirbelsäule verkrümmt, ist für Jugendliche oft eine einschneidende Diagnose. Umso bemerkenswerter ist, dass Laila-Maria ihre eigene Erfahrung nutzt, um anderen Betroffenen Trost und Zuversicht zu schenken.

Anzeige Anzeige

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila-Maria Ferchichi spricht über ihre Skoliose-Diagnose

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Tochter Laila im April 2023 in Dubai

Anzeige Anzeige