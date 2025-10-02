Bushidos Sohn wird nach Pferdeunfall in Klinik untersucht

Djibrail Ferchichi (11), der Sohn von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (43), hatte einen kleinen Unfall. Wie der Rapper jetzt auf Instagram mitteilt, ist er mit seinem Sohn in eine Klinik gefahren, nachdem der 11-Jährige vor zwei Tagen vom Pferd gefallen war und sich dabei den Kopf gestoßen hatte. "Er klagt über Übelkeit und Kopfschmerzen. Um sicherzugehen, sind wir vorsichtshalber noch ins Krankenhaus gefahren", schreibt der besorgte Papa in seiner Story und teilt ein Foto, auf dem er die Hand seines Sohnes hält.

Es ist nicht das erste Mal, dass Djibis Gesundheitszustand seinen Eltern Sorgen bereitet. Im August berichtete Anna-Maria, dass ihr Sohn, der das seltene PFAPA-Syndrom hat, unter starken Rückenschmerzen leidet. Zuvor hatte er einen Unfall mit einem Water-Toy, bei dem er sich schwere Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus zuerst genäht und später operiert werden mussten. "Djibi geht es seit drei Tagen sehr schlecht", schilderte die achtfache Mutter im Netz.

Djibi ist eines von Bushidos insgesamt sieben Kindern und hat sich in der Vergangenheit als aktiver und sportbegeisterter Junge gezeigt. Offenbar gehört auch Reiten zu seinen Hobbys, eine Leidenschaft, bei der es nicht immer risikofrei zugeht. Der 47-Jährige selbst teilt regelmäßig Einblicke in den Familienalltag mit seinen Kindern auf Social Media, wodurch seine Fans hin und wieder an persönlichen Momenten teilhaben können. So zeigt er sich nicht nur als Musiker, sondern auch als fürsorglicher Vater, der die wichtigen Momente seines Lebens mit seiner Familie genießt.

Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025

Instagram / bush1do Bushido und sein Sohn Djibi, Oktober 2025

