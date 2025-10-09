Anna-Maria Ferchichi sorgte mit Knutscherei für Schul-Eklat

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau des Rappers Bushido (47) und Mutter von acht Kindern, packte in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – Anna-Maria und Kim" aus: Sie hatte in ihrer Schulzeit eine ziemlich wilde Phase – und hat ein Verhalten an den Tag gelegt, das sie sich von ihren eigenen Kids nicht erhofft. "Ich habe richtig Sche*ße gebaut, ich habe vor der Schule gekifft, das war Standard", gesteht Anna-Maria ihrer fassungslosen Podcast-Partnerin Kimberly Devlin-Mania und fügt hinzu, für sie sei Schule damals nur "Spaß mit Kumpels" gewesen.

Mit einer Situation scheint die jüngere Schwester von Sängerin Sarah Connor es dann aber zu weit getrieben zu haben. "Meine Eltern wurden mal angerufen, weil ich so wild rumgeknutscht habe in der Schule. Das muss man sich mal vorstellen", offenbart sie. Mama und Papa Lewe waren von dieser Aktion ihrer Tochter, die damals noch in die Unterstufe ging, so gar nicht begeistert. "Dann saßen meine Eltern da, und mein Vater sagte: 'Geht's bei dir eigentlich noch? Kannst du das nach der Schule machen?'", erinnert sie sich peinlich berührt. In der Oberstufe habe Anna-Maria dann aber die Kurve gekriegt: Ihr Benehmen änderte sich nicht nur komplett, sie wurde sogar richtig ehrgeizig, übersprang die elfte Klasse und schloss die Schule mit der Abiturnote 1,3 ab.

In dem Gespräch wird deutlich, dass Anna-Maria hofft, dass ihre Kinder sich nicht mal so ausleben, wie sie es getan hat. "Wenn ich mir vorstelle, die Schule ruft an, weil Aaliyah oder Laila wild auf dem Schulhof rumknutschen…", überlegt sie laut. Bislang ist so etwas zum Glück noch nicht vorgekommen. Die beiden Mädels haben bislang anstatt Jungs eher ihre Pferde im Kopf – wenn es nach Anna-Maria und Bushido geht, kann das wohl auch gerne noch eine Weile so bleiben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Imago Anna-Maria Ferchichi, Podcasterin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub