Warum Anna-Maria Ferchichi keinen Make-up-Artisten braucht

In einer Fragerunde auf Instagram gewährte Anna-Maria Ferchichi (43) kürzlich einen neuen Einblick in ihre Beauty-Routine. Ein neugieriger Fan wollte von der Influencerin wissen, ob sie professionelle Make-up-Artists für ihren Look engagiert. Anna-Maria nutzte die Gelegenheit für eine ehrliche Antwort und postete ein Selfie, das sie ungeschminkt zeigt. Dazu schrieb sie: "Ich bin kein Fan von starkem Make-up und habe irgendwie das Gefühl, verkleidet zu sein. Daher schminke ich mich schon immer selbst und wie ihr sehen könnt, gibt es nur den einen Look." Ihre Fans konnten also erneut erleben, wie authentisch und nahbar sich die achtfache Mutter präsentiert.

Ihre Offenheit in den sozialen Medien ist für die 43-Jährige nichts Ungewöhnliches. Anna-Maria teilt regelmäßig private Momente mit ihren Followern und gibt ihnen Einblicke in ihren Alltag. Dabei bleibt sie ihrem Stil treu und zeigt sich, wie sie ist: mal glamourös bei einem Event, aber ebenso oft entspannt im Familienalltag. Genau diese Natürlichkeit scheint bei ihrer Community besonders gut anzukommen. Die Frage zu ihrer Beauty-Routine wurde mit ihrem Selfie nicht nur klar beantwortet, sondern sie unterstrich damit auch, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt und kein aufwendiges Make-up braucht, um sich zu präsentieren.

Auch in anderen Lebensbereichen zeigt sich die Frau von Bushido (46) immer wieder unkompliziert und pragmatisch. Bei einem Umzug in Dubai beispielsweise musste sie eine unerwartete Panne hinnehmen, als zwei Boxen mit Kleidung von der Ladefläche ihres Wagens rutschten und auf dem Highway landeten. Solche Geschichten teilt Anna-Maria offen mit ihren Fans, die ihre Bodenständigkeit und ihren Humor schätzen. Ihr authentisches Auftreten – sei es in Beauty-Fragen oder im Alltag – macht Anna-Maria Ferchichi zu einer beliebten Persönlichkeit in den sozialen Medien.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024