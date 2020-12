Fans dürfen endlich mal wieder einen Blick auf Bonnie Stranges (34) Töchterchen erhaschen! Das Model wurde vor ungefähr zwei Jahren zum ersten Mal Mutter – seitdem erfüllt die kleine Goldie Venus (2) das Leben der Influencerin. Aufnahmen der Zweijährigen sind allerdings äußerst selten, das Gesicht ihres Sprosses zeigt die Moderatorin bislang nicht. Jetzt aber teilt Bonnie erneut Bilder ihrer süßen Prinzessin im Netz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie gleich mehrere Schnappschüsse, die den ganzen Stolz der 34-Jährigen zeigen – offenbar geht es für das Mama-Tochter-Gespann mit dem Flieger nach Bali. Bonnies Nachwuchs scheint die aufregende Reise nach Indonesien in vollen Zügen zu genießen und macht in einem lässigen roten Oversized-Pullover die erste Klasse unsicher. Und wie die Bilder zeigen, ist die kleine Dame mittlerweile erstaunlich groß geworden.

Offenbar ist der Anlass für die Reise ein Fotoshooting mit Bonnie auf der wunderschönen Insel im Indischen Ozean. Alleine reist das Duo allerdings nicht – anscheinend leisten Goldies Nanny und ein Make-up-Artist den beiden Gesellschaft auf ihrem Trip.

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/bonniestrange/?hl=en Goldie Venus Weilert

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange und Goldie Venus im August 2020

Anzeige

Wusstet ihr, dass Bonnie Stranges Tochter schon zwei Jahre alt ist? Was? Wie die Zeit verfliegt... Das wusste ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de