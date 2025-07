Krankenschwester-Veto: So sollte Steven Gätjen zuerst heißen

Steven Gätjen (52) hat auf Instagram eine spannende Anekdote über seinen Namen preisgegeben. Der Moderator, der unter anderem durch Sendungen mit Joko (46) und Klaas (41) bekannt ist, erzählte, dass er ursprünglich einen anderen Namen tragen sollte: Michael. Da Steven in den USA geboren wurde, hatten seine Eltern dementsprechend die englische Aussprache des Namens vorgesehen. Doch eine Krankenschwester, die bei der Geburt dabei war, war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und schlug vor, den kleinen Jungen Steven zu nennen. "Aber so ein kleines, süßes, dickes Baby darf nicht Michael heißen. Der muss Steven heißen", soll sie laut Steven damals gesagt haben. Der Moderator fügte amüsiert hinzu: "Deswegen heiße ich Steven." Der Namenswunsch seiner Eltern blieb ihm aber immerhin als Zweitname erhalten.

Neben dieser überraschenden Enthüllung verriet Steven auch Details über seinen Wohnort. Der gebürtige US-Amerikaner lebt in Hamburg und ist seiner Heimatstadt offensichtlich sehr verbunden. Dort ist er aufgewachsen, war im Kindergarten und in der Schule. "Hamburg ist meine Heimat", erklärte er und sprach liebevoll über seine tiefe Verbundenheit zur Hansestadt. Zwar habe er immer mal wieder woanders gelebt, aber offenbar zieht es ihn immer wieder in seine "Wohlfühloase" an der Elbe zurück.

Doch so entspannt und humorvoll Steven in seinen Erzählungen wirkt, war sein Alltag als Prominenter nicht immer einfach. Im Podcast "Deutschland3000" berichtete der Moderator vor zwei Monaten ganz offen von den Schattenseiten des Ruhms. "Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt. Ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigendster, persönlichster Art und Weise", erzählte Steven ehrlich. Besonders warnte er davor, das Leben im Rampenlicht zu idealisieren, und stellte klar: "Berühmtsein, das Jugendliche vor Augen haben, ist Augenwischerei." Trotz aller Schwierigkeiten betonte er, dass er die Privilegien seines Berufs sehr zu schätzen weiß.

Getty Images Steven Gätjen, Mai 2024

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

