Dieses Lied versetzt Steven Gätjen in Weihnachtsstimmung

Steven Gätjen (52) ist ein eingefleischter Weihnachtsfan. Aber was bringt den Moderator besonders in eine besinnliche Stimmung? Gegenüber Tag24 gibt er auf diese Frage eine Antwort: "Es ist ehrlich gesagt ein Lied von Rolf Zuckowski (77), 'In der Weihnachtsbäckerei'." Der Song sei seit seiner Kindheit ein echter Kracher für ihn. Aber auch ein bekannter Klassiker bringt den Reporter in Fahrt: "Natürlich Wham! mit 'Last Christmas'. Als der rauskam, war ich zwölf Jahre alt."

Aber nicht nur die Feiertage selbst zaubern Steven ein Lächeln auf die Lippen, wie er während des Interviews ausplaudert: "Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Auch wenn beruflich viel zu tun ist: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt muss sein. Ich liebe auch Ugly-Christmas-Sweater. Habe mir extra ein paar neue dieses Jahr zugelegt." Im eigenen Zuhause entspannt sich der Filmkritiker nach einem gemütlichen Glühwein mit einem wahren Kultfilm – und zwar Kevin – Allein zu Haus. "Außerdem mag ich 'Tatsächlich... Liebe', 'Schöne Bescherung' und 'Ist das Leben nicht schön?'", schwärmt Steven.

Aber woher kommt seine Liebe zu Weihnachten? Während des Gesprächs erklärt er: "Ich komme aus einer relativ großen Familie – mit vielen Tanten und Onkeln. Ich habe es immer sehr genossen, dass wir, egal wie unterschiedlich wir alle waren, es geschafft haben, Weihnachten miteinander zu feiern und Zeit zu verbringen." Was sein Privatleben anbelangt, hält sich Steven sonst mit Details zurück. Bekannt ist aber, dass er zusammen mit seiner Partnerin Svenja Baumann in Hamburg-Ottensen lebt. Zudem hatte Tom Cruise (62) 2011 auf der Mission: Impossible-Premiere in München ausgeplaudert, dass der ProSieben-Moderator damals gerade werdender Vater war.

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

Getty Images Tom Cruise und Steven Gätjen, Juli 2015

