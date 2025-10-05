Steven Gätjen triumphiert: Blauer Panther für "Licht Aus"

Steven Gätjen (53) wurde mit dem renommierten "Blauen Panther" ausgezeichnet – und das zum allerersten Mal in seiner Karriere! Der Moderator erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit an der Realityshow "Licht Aus", einem innovativen Format von Prime Video, das vollständig im Dunkeln spielt. Die Preisübergabe fand live während der "NDR Talkshow" statt und kam für Steven überraschend. Sichtlich berührt bedankte er sich mit den Worten: "Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung. 'Licht Aus' war von Anfang an ein Projekt, das mir unglaublich am Herzen lag."

Die Show wurde von der Jury nicht nur für ihre Einzigartigkeit, sondern auch für ihre Sensibilität gegenüber den psychologischen und sozialen Aspekten gelobt. Laut dwdl hieß es in ihrer Begründung, dass Steven mit den Kandidaten "empathisch und mit feinem Humor" umgegangen sei: "'Licht Aus' beweist, dass große Unterhaltung nicht auf grelle Effekte oder aufwändige Kulissen angewiesen ist. Die Dunkelheit wird zum dramaturgischen Stilmittel, das Intimität, Spannung und Humor auf eine neue Ebene hebt."

Der in den USA geborene Entertainer hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten TV-Gesichter in Deutschland gemausert. Dabei hat Steven auch kein Problem damit, über die Schattenseiten seines Traumjobs zu sprechen. "Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt. Ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigster, persönlichster Art und Weise", erklärte er zu Gast im Podcast "Deutschland3000".

Foto: Guido Engels "Licht Aus"-Drehstartfoto mit Steven Gätjen

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

Getty Images Tom Cruise und Steven Gätjen, Juli 2015